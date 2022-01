Ce sera le nouveau parc à thème du Studio Ghibli au Japon

Studio Ghibli est sur le point de réaliser le fantasme de tous les fans. Le producteur de films d’animation comme »Mon voisin Totoro », »Princesse Mononoke » Oui »Le voyage de Chihiro », construit son propre parc d’attractions au Japon et prévoit d’être terminé d’ici le 1er novembre. À travers ses réseaux sociaux, le célèbre studio d’animation a partagé une série d’images de ce à quoi ressemblera le lieu, ainsi qu’une vidéo dans laquelle plusieurs constructions emblématiques de ses films ont été montrées, comme la maison de Satsuki et Mei de » My voisin Totoro ».

La section du film Totoro comprendra également une reconstitution du temple vu dans l’animation, ainsi qu’une immense statue du célèbre personnage dans laquelle les enfants pourront jouer. Seront également inclus des attractions telles que le village »Princess Mononoke », les lieux de »Kiki : Livraisons à domicile »une version stationnaire du « Château du vagabond » et l’un des navires sur la bande »Le Château dans le Ciel ». Le parc aura Entrepôt Géant Ghibli, qui sera un bâtiment situé dans Spirited Away. Ce nouveau parc à thème sera quatre fois plus grand que le musée Ghibli de Tokyo et sera situé dans le Parc des expositions d’Aichi ainsi que d’autres établissements de ce style au Japon.

Les projets de Parc Ghibliont été annoncés en 2017 et étaient prévus pour avril 2020. La construction est en charge de la Parc des expositions d’Aichiqui a déjà travaillé avec le Studio Ghibli sur des expositions en 2008 et 2015. Cette nouvelle expérience prévoit d’attirer à la fois les citoyens japonais et les touristes étrangers, bien que le pays japonais ait actuellement des restrictions d’entrée en raison de la pandémie.

Studio Ghibli a été fondée en 1985 par le producteur Toshio Suzuki et réalisateurs d’anime acclamés Isao Takahata Oui Hayao Miyazaki. Le studio a produit d’innombrables films d’animation acclamés par la critique, dont le plus remarquable est »Le voyage de Chihiro » 2001, qui a été le premier film non anglophone à remporter le Oscar du meilleur film d’animation. Miyazaki travaille actuellement sur son prochain film, »Comment vivez-vous »qui s’inspire du roman du même nom de 1937 de Yoshino Genzaburo.