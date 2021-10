Ils ont révélé quel Avenger peut vaincre Thena of Eternals

La prochaine entrée dans le Univers cinématographique Marvel il est Éternels, une histoire qui présentera les personnages les plus puissants de la marque, dont Puis un, personnifié par Angelina Jolie. Elle est l’une des héroïnes les plus capables de cette histoire qui est sur le point d’aller au cinéma. Maintenant Nate Moore, producteur du film, a révélé lequel des Vengeurs il peut la vaincre s’ils se battent un jour.

Vous devez d’abord comprendre quelles sont les capacités du personnage que vous incarnez Angelina Jolie. Puis un C’est une guerrière d’élite qui peut recréer n’importe quelle arme à partir de ce qu’on appelle l’énergie cosmique. Il a aussi une force surhumaine. Cet ensemble de compétences fait d’elle une rivale redoutée et l’une des Éternels le plus puissant du groupe que nous allons rencontrer dans le prochain film de merveille.

Quel Avenger peut vaincre Thena ?

Nate Moore j’affirme que Puis un est au niveau de Capitaine Amérique en termes de connaissances sur le combat au corps à corps. La différence réside dans sa capacité à générer des armes à énergie cosmique pour se défendre efficacement. De cette façon, nous pouvons apprécier quelle est la menace qui Puis un représente pour vos rivaux potentiels. Fais attention Déviants! Cette héroïne n’aura aucune pitié pour eux.

Cependant, le producteur a souligné qu’il y a un personnage au sein de l’équipe de Vengeurs qui pourrait vaincre Puis un si je l’ai proposé. Est-ce que tuThor? Ce n’est pas le Dieu du Tonnerre. Est-ce que tuSorcière écarlate? Ce n’est pas non plus la puissante Wanda ni l’incroyable Ponton. Celui indiqué par le producteur est Capitaine Marvel. Carole Danvers Il est l’un des personnages les plus puissants au monde. MCU et a la capacité de battre Puis un.

« Lorsque Captain Marvel devient binaire, elle devient très puissante. Elle est très dure sur le champ de bataille » a admis Moore. Tout indique que pour l’instant il n’y aura pas de bagarre entre Avengers et éternels, mais s’il y en avait, de nombreux membres des deux équipes perdraient sûrement la vie dans une bataille épique. Angelina Jolie sera accompagné comme Puis un au Éternels pour Salma Hayek comme Ajak, Richard Madden comme Ikaris, Don Lee comme Gilgamesh et Gemma Chan comme Sersi, entre autres.

