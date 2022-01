Ils ont partagé la nouvelle avancée de "Inexploré": Nathan Drake rencontre son ennemi

in

Sony

La bande-annonce du prochain film de Tom Holland montre des scènes d’action impressionnantes et dans ce cas nous présente l’antagoniste du film.

©IMDBAntonio Banderas est le méchant du film

Le rythme actuel de l’industrie hollywoodienne pourrait trouver Tom Holland rivaliser avec lui-même Tom HollandSi ce Spider-Man : Pas de retour à la maison toujours sur le panneau d’affichage pendant Inexploré est créé. On ne sait pas encore si la popularité du jeune homme avec Spidey l’aidera au box-office de l’adaptation du jeu vidéo, la vérité est que ce contenu a déjà suffisamment de fans à lui seul.

Une nouvelle avance de Inexploré montre que nathan drake n’est pas sûr de pouvoir faire confiance à son compagnon d’aventure, Victor « Sully » Sullivan, incarné par l’expérimenté Mark Wahlberg. Le film sert d’histoire d’origine pour ce duo, bien que la version hollywoodienne soit quelque peu différente de l’original. « virtuel ». La bande-annonce fait allusion à l’intention du jeune aventurier qui est de retrouver son frère perdu tout en localisant le plus grand trésor de l’histoire.

Nouvelle bande-annonce pour Uncharted !

La vérité est que pour atteindre cet objectif, Nate et Sully devront faire face à un antagoniste déterminé à prendre le trésor pour lui-même, qui ne craint pas de verser du sang en cours de route car il estime que ce prix n’a qu’un seul propriétaire : Lui! De qui parle-t-on? De Moncada, un personnage mystérieux qui a accès à beaucoup « muscle contracté » pour mener à bien sa mission. ¡Antonio Banderas dans un super moment !

Le voleur rusé Nathan Drake est recruté par le chasseur de trésors Victor Sullivan pour récupérer un trésor perdu par Ferdinand Magellan il y a 500 ans. Ce qui commence comme un simple travail se transforme en une mission autour du monde pour atteindre le prix devant l’impitoyable Moncada, convaincu que lui et sa famille sont les héritiers légitimes. Si Nate et Sully peuvent casser les clés, ils peuvent empocher 5 milliards de dollars de butin et retrouver le frère disparu de Nate. »Dit le synopsis du film.

La présence de Tom Hollandune figure stellaire qui est dans un grand moment professionnel, ajouté aux acteurs confirmés de l’industrie hollywoodienne tels que Mark Wahlberg Oui Antonio Banderasréaliser cette adaptation cinématographique de Inexploré une proposition intéressante qui sortira dans les salles du monde entier le 18 février.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂