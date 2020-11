Shawn Mendes parle de Camila Cabello qui a inspiré ses paroles Treat You Better dans son documentaire In Wonder.

Fans de Shawmila, c’est enfin officiel. Shawn Mendes a révélé que son hit ‘Treat You Better’ concernait Camila Cabello.

Depuis que Shawn Mendes a sorti «Treat You Better» en 2011, les fans ont émis l’hypothèse que les paroles concernaient Camila Cabello. Dans la chanson, Shawn chante sur le fait de pouvoir traiter une fille avec laquelle il est ami mieux que son petit ami. Avec passion, Shawn plaide: « Dis-moi pourquoi on perd du temps / Sur tous tes larmes gaspillées / Quand tu devrais être avec moi à la place ».

Shawn n’a jamais dit de qui il s’agissait à l’époque mais, après que lui et Camila aient commencé à sortir ensemble en 2019, il a révélé qu’il était amoureux de Camila depuis des années et qu’il attendait juste qu’elle lui réponde ses sentiments. Il n’a pas fallu longtemps aux gens pour mettre deux et deux ensemble et maintenant Shawn a confirmé qui a inspiré ses paroles Treat You Better dans son nouveau documentaire.

Est-ce que Treat You Better avec Camila Cabello?



Shawn Mendes confirme que Treat You Better concerne Camila Cabello. Photo: Kevin Mazur / AMA2019 / pour dcp, Island Records

Dans un nouvel extrait de son documentaire Netflix Dans Wonder, Shawn parle de sa relation avec Camila. Il dit: « Au cours des quatre dernières années, étant simplement amis et ne pas se voir très souvent, pour enfin pouvoir être ensemble, elle était toujours là pour veiller sur moi en tant qu’être humain. Elle m’a soutenu, et je pense que c’est à ça que sert ton partenaire. «

Shawn continue alors: « Nous sommes à New York, et ma chanson passe à la radio et le fait se fait sentir qu’il s’agit d’elle. Et je me dis » Ouais, c’est à propos de toi. » Tout est à propos de vous. Ils ont toujours été à propos de vous. Elle dit « Que voulez-vous dire? » Je suis comme ‘Ils sont tout à propos de toi, comme toutes les chansons que j’ai écrites. «

Il devient alors précis: « Et je rime sur les chansons comme, ‘Treat You Better’, toutes ces chansons. Elle est comme ‘Oh my God! » Elle n’avait littéralement aucune idée. Pendant tout ce temps, j’ai pensé qu’elle savait. »En d’autres termes, les théories élaborées selon lesquelles« Traitez mieux »concerne Camila sont vraies.

Quant à savoir si Shawn va écrire des chansons sur sa relation avec Camila maintenant, il a déclaré: «Je ne pense pas que je serai jamais capable d’écrire des chansons qui lui rendent vraiment justice, qui peuvent vraiment capturer les choses et les sentiments avec elle. Je pense que c’est comme quand vous voyez une lune ou des étoiles et que vous essayez de la prendre en photo avec votre iPhone, et ensuite vous ne pouvez pas, ça n’a pas l’air bien. «

Shawn a ajouté: « Et vous vous dites: ‘Ah, ce n’est pas censé être capturé.’ Vous savez? C’est censé être pour nous « .

Shawn Mendes – ‘Treat You Better’ paroles

VERSET 1

Je ne te mentirai pas

Je sais qu’il n’est juste pas fait pour toi

Et tu peux me dire si je pars

Mais je le vois sur ton visage

Quand tu dis que c’est celui que tu veux

Et tu passes tout ton temps

Dans cette mauvaise situation

Et à chaque fois que tu veux que ça s’arrête

REFRAIN

Je sais que je peux te traiter mieux que lui

Et n’importe quelle fille comme toi mérite un gentleman

Dis moi pourquoi on perd du temps

Sur tous tes pleurs gaspillés

Quand tu devrais être avec moi à la place

Je sais que je peux mieux te traiter

Mieux qu’il ne peut

VERSE 2

Je vais arrêter le temps pour toi

La seconde où tu dis que tu m’aimeras aussi

Je veux juste te donner l’amour qui te manque

Bébé, juste pour me réveiller avec toi

Ce serait tout ce dont j’ai besoin et cela pourrait être si différent

Dis moi ce que tu veux faire

REFRAIN

Parce que je sais que je peux te traiter mieux que lui

Et n’importe quelle fille comme toi mérite un gentleman

Dis moi pourquoi on perd du temps

Sur tous tes pleurs gaspillés

Quand tu devrais être avec moi à la place

Je sais que je peux mieux te traiter

Mieux qu’il ne peut

Mieux qu’il ne peut

PONT

Fais-moi signe

Prends ma main, tout ira bien

Promets que je ne te laisserai pas tomber

Sache juste que tu ne le fais pas

Je dois faire ça seul

Promets que je ne te laisserai jamais tomber

REFRAIN

Parce que je sais que je peux te traiter mieux que lui

Et n’importe quelle fille comme toi mérite un gentleman

Dis moi pourquoi on perd du temps

Sur tous tes pleurs gaspillés

Quand tu devrais être avec moi à la place

Je sais que je peux mieux te traiter

Mieux qu’il ne peut

Mieux qu’il ne peut

Mieux qu’il ne peut

