Quels films et séries Warner Bros a-t-il annulés et pourquoi

Depuis la fusion de Découverte de Warner Bros.HBO Max a secrètement supprimé du contenu, y compris plusieurs grands films Warner Bros. qui étaient exclusifs à la plate-forme de streaming, ce qui indique qu’il semble que des changements sont à venir, car six films Warner exclusifs à HBO Max ont été téléchargés au total , sous le Titre MaxOriginals.

Parmi les films éliminés figure »Las Brujas », la nouvelle version réalisée par Robert Zemeckis créé en 2020, avec un grand casting d’actrices telles que Anne Hathaway, octavia spencer, Stanley Tucci Oui Chris Rock. D’autres des films éliminés sont »Pickled in time », »Homebound », »Dreams of Mars », »Superintelligence » et »The kings of Baltimore ».

Le plus curieux est que ces films étaient catalogués à l’époque comme HBO Max Originals, c’est-à-dire des films originaux de la plateforme qui ne pouvaient être vus que sur ce service de streaming. Certains utilisateurs ont souligné que l’élimination de ces productions est liée aux mêmes mécanismes de déduction fiscale, ce qui semble être un effort de réduction des coûts.

En plus de la suppression du contenu, Warner Bros. a décidé d’annuler »Fille chauve-souris », un film qui devait être diffusé exclusivement sur HBO Max. Une autre des productions annulées était le remake de » House Party », qui a été retiré du calendrier de sortie de la plateforme de streaming, on ne sait donc toujours pas si le film verra un jour le jour.

Alors que les plateformes de streaming ajoutent et suppriment constamment du contenu de leur catalogue, HBO Max a déjà rendu compte de ce qui entre et sort de son service, bien que cette fois-ci, cela ait été omis. WarnerMedia et Discovery ont conclu un accord de 43 milliards de dollars pour unir leurs forces contre la bataille du streaming, cela pourrait donc n’être que le début des changements pour HBO Max.

Pour le moment, les administrateurs et les représentants de Warner Bros. Discovery n’ont pas fait de déclaration sur les éliminations des films HBO Max, bien que l’on sache que la fusion a une énorme dette de 43 millions de dollars grâce à l’accord avec Warner Media, donc La société est examiner diverses stratégies pour réduire les coûts.