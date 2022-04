Sonic The Hedgehog 2 Post Credits Scene met en place le méchant du troisième film

Sonic l’hérisson s’est terminé par une taquinerie que Tails ferait une apparition dans la suite, bien qu’à l’époque, le studio ait également retenu de révéler qu’un autre habitué de Sonic, Knuckles, les rejoindrait dans Sonic le hérisson 2. Avec l’arrivée de la suite tant attendue dans les cinémas, cela signifie qu’il y a une toute nouvelle scène de post-crédits à décomposer, ce qui donne un premier aperçu d’un autre personnage classique du jeu Sonic qui, semble-t-il, rejoindra le casting croissant de personnages de jeux vidéo. dans la troisième tranche, qui a déjà été éclairée. Préparez-vous aux spoilers dans l’article à venir et redirigez-vous vers Green Hill Zone pour les éviter.

Sonic le hérisson 2 n’ouvre pas aux États-Unis avant le week-end prochain, mais le petit speedster bleu et ses compagnons sont revenus sur grand écran cette semaine au Royaume-Uni et en Australie, ce qui signifie que les secrets du film sont déjà partagés sur Internet. Bien sûr, comme pour de nombreux films, le film a une scène post-crédits qui définit ce que les fans peuvent attendre du nouveau film sur toute la ligne, et dans ce cas, c’est l’arrivée de Shadow The Hedgehog.

Après la bataille décisive entre Sonic et le Dr Robotnik (Jim Carrey), qui voit Sonic utiliser le pouvoir des Chaos Emeralds pour se transformer en Super Sonic jaune vif, il sort l’énorme robot Death Egg de Robotnik et envoie apparemment le savant fou à son doom – même si personne n’y croit une seule seconde. Après avoir restauré la Master Emerald grâce à une démonstration de force de Knuckles, Sonic, Knuckles et Tails concluent un pacte pour protéger la Master Emerald, et tout va bien dans le monde.





Dans la scène post-crédits, un groupe de soldats est vu en train de passer au crible le robot Death Egg détruit pour Robotnik, mais bien sûr, ils ne peuvent pas le trouver. Cependant, l’agent Stone se cache et écoute une discussion sur les coordonnées qui ont été découvertes pour le projet Shadow, quelque chose qui est en développement depuis un demi-siècle. Coupé sur une photo d’un certain hérisson noir dans un laboratoire, puis coupé en noir, tout prêt à se diriger vers Sonic the Hedgehog 3.

Shadow The Hedgehog peut obtenir un rachat dans Sonic 3





Alors que Shadow the Hedgehog est une caractéristique des jeux vidéo depuis un certain temps, faisant sa première apparition il y a plus de 20 ans dans Aventure sonique 2le personnage a également reçu son propre jeu dérivé en 2005, mais le jeu n’avait aucune de la magie Sonic habituelle et n’a pas fait grand-chose pour le personnage.





Le personnage a été vu dans les jeux comme étant le résultat d’expériences avec de l’ADN extraterrestre menées par le grand-père de Robotnik, mais lorsque la nouvelle création a semblé devenir trop puissante, il a été mis en suspension animée pendant 50 ans jusqu’à ce qu’il soit trouvé et enrôlé par l’actuel Robotnik pour l’aider à faire ses mauvaises actions. Ayant déjà fait allusion à une partie de cela dans la scène du crédit, il est probable que nous verrons une traduction assez fidèle de Shadow apparaître dans le troisième film, mais j’espère qu’ils pourront faire quelque chose de plus que de faire de lui le personnage maussade et armé qui est apparu dans le jeu vidéo solo de 2005.





