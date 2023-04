Bella Ramsey prête à jouer dans le nouveau film Monstrous Beauty

Après avoir trouvé une plus grande renommée et popularité avec leur performance acclamée en tant qu’Ellie dans Le dernier d’entre nous, Bella Ramsey a obtenu son prochain grand rôle. Par date limite, Ramsey devrait jouer dans le prochain film dramatique d’époque Beauté monstrueuse. Le rôle se déroulera sous le règne du roi Charles II dans les années 1600, Ramsey jouant le rôle d’une dramaturge en herbe qui souffre d’une maladie rare qui recouvre tout son corps de poils. C’est le premier casting à être annoncé pour Ramsey après le Game of Thrones la première saison d’alun Le dernier d’entre nous terminé sur HBO.





Ramola Garaï (Expiation) a écrit le scénario et réalisera Beauté monstrueuse, qui combinera histoire et fiction en incluant des personnages historiques réels. Le casting comprend également Dominic West (La Couronne) comme le roi Charles II, Ruth Negga (Qui passe) comme Nell Gwyn et Finoa Shaw (Tuer Ève) comme Aphra Ben. Mattew James Wilkinson (Hier) produit pour Stigma Films.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Un synopsis officiel du film a également été fourni, et il se déroule comme suit :

« Alimentée par le désir d’être définie pour qui elle est plutôt que pour son apparence, Barbara (Ramsey) aspire à devenir dramaturge sous les auspices de la célèbre actrice Nell Gwyn (Negga), puissante maîtresse du roi. Nell elle-même a l’intention d’enseigner à Charles une leçon publique sur la véritable appréciation des femmes au-delà de leur apparence physique. Barbara cherche l’aide du célèbre dramaturge de l’époque, Aphra Behn (Shaw), et choisit le bel acteur Vale (l’objet du propre désir de Barbara) comme chef de file, malgré son manque de talent. Mais Barbara réussira-t-elle à devenir une femme aux moyens indépendants tout en défiant une société hautement patriarcale et à devenir maître de son propre destin ?





Bella Ramsey assume son prochain rôle principal

Starz

« Je suis plus que ravie de porter ce scénario, que j’aime tant et qui vit en moi depuis tant d’années, à l’écran », a déclaré Garai dans un communiqué. « Le besoin profond de Barbara de s’exprimer et d’être vue et apprécié par les autres… est tout à nous; Je suis sur la lune et vraiment honoré de faire ce film avec une liste de talents aussi incroyable – ils ont répondu avec tant d’intelligence, de sensibilité et d’amour à Barbara et à son histoire. ”

Ramsey a fait irruption sur la scène du show business avec son rôle populaire de Lyanna Mormont dans plusieurs saisons de Game of Thrones; son Le dernier d’entre nous co-star, Pedro Pascal, était également apparu dans la série, bien qu’ils n’aient jamais partagé de temps d’écran. Ramsey exprime également le personnage principal de la série animée Hilda et joue le rôle de Jane Grey dans la série dramatique historique Devenir Elisabeth. L’acteur fait également du travail de voix off pour la prochaine suite animée Chicken Run : l’aube de la pépiteet l’année dernière, ils ont dirigé le casting du film Prime Video Catherine dite Birdy.

Beauté monstrueuse n’a pas encore de date de sortie.