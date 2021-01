Pizza Hut lance une nouvelle pizza à la Detroit

Pizza Hut s’est inspirée d’un favori du Midwest pour sa nouvelle pizza.

La société a annoncé mardi qu’elle lance une nouvelle pizza de style Detroit dans des endroits à travers le pays en raison de sa popularité croissante au-delà de la ville de moteur et de la demande des clients.

Pizza Hut a passé un an à essayer 500 versions de la pizza de forme rectangulaire et à la tester dans le Midwest avant de sortir quatre versions de la pizza à la Detroit.

« La pizza à la Detroit est la tendance qui connaît la croissance la plus rapide dans le domaine de la pizza », a déclaré David Graves, directeur de la marque de Pizza Hut US lors d’un aperçu médiatique. « Ce n’est plus une chose uniquement du Midwest. »

Dans le style traditionnel de Detroit, la pizza a du fromage jusqu’aux bords qui forme une croûte épaisse et caramélisée et une sauce tomate à la louche sur les garnitures. L’entreprise a également fabriqué sa propre sauce tomate qui n’est disponible que sur les pizzas à la Detroit.

La chaîne de pizzas propose quatre différentes tartes à la Detroit, dont le Detroit Double Pepperoni, qui contient 32 tranches de pepperoni ordinaire et 48 tranches de pepperoni en coupe pour une texture croquante. (Oui, c’est 80 tranches de pepperoni au total.)

Les trois autres versions des pizzas à la Detroit sont le Double Cheesy, qui est recouvert de deux sortes de fromage, le Meaty Deluxe, qui sous forme de bacon, de saucisse italienne et de pepperoni en coupe, et le Supremo, qui est garni de saucisse italienne, rouge oignons et poivrons verts. Les prix commencent à 10,99 €.

La pizza à la Detroit, qui se distingue par sa forme rectangulaire, son fromage sur les bords, sa croûte épaisse et sa sauce tomate sur le fromage et les garnitures, est née en 1946 au Buddy’s Rendezvous à Detroit. Selon Eater, le propriétaire Gus Guerra a adapté une pizza de style sicilien pour une poêle rectangulaire plus profonde et l’a recouverte de fromage dans les coins tout en nappant de sauce.

La pizza a quelques similitudes avec le plat profond de style Chicago, mais la version Chicago est circulaire, plus comme une tarte qu’une pizza, et n’a pas la croûte très épaisse.

La chaîne de pizzas Little Caesars basée à Detroit a été la première chaîne à proposer son style de pizza local à l’échelle nationale en 2013, après s’être répandue localement pendant des décennies dans de nombreuses pizzerias après sa création. Buddy’s lui-même a annoncé en 2018 qu’il se développerait au-delà du Michigan pour offrir sa pizza de style Detroit aux masses.

Pizza Hut a rejoint la tendance alors que la consommation de pizzas continue d’augmenter, tout le monde étant coincé à la maison pendant la pandémie, ce qui a incité des concurrents comme Papa John’s à même ouvrir de nouveaux emplacements à un moment où des milliers de restaurants ferment.

Pizza Hut s’est également concentrée davantage sur ses activités de livraison et de plats à emporter après avoir fermé des centaines de ses restaurants au cours des deux dernières années, qui ont depuis été reconvertis en restaurants, banques, églises, magasins d’alcool et même salon funéraire.