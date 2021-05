Dragon Ball Super: le manga fait-il allusion à une nouvelle forme de Super Saiyan?

Dans le 72 récemment publié. Dragon Ball Super-Chapitre enfin il y a Goku et Vegeta Granolah, le guerrier le plus puissant du 7e univers, en face de. Grâce à ses pouvoirs supérieurs et à ses œil droit spécial il attrape vraiment les deux Saiyans. De plus, une déclaration de votre adversaire pourrait apparaître une nouvelle force de notre personnage principal.

Dragon Ball Super: Dieu Super Saiyan + Ultra Instinct =?

Le combat commence en premier extrêmement unilatéral, parce que Granolah n’apporte que Goku avec lui une seule attaque ciblée du ciel et peu de temps après ne fait que le forcer un autre hit parfaitement placé sur vos genoux. Même en tant que Dieu Super Saiyan, notre protagoniste ne semble pas être égal à cet adversaire, même s’il était sous cette forme peu de temps avant manqué une autre augmentation de puissance aurait.

Pour la première fois dans le chapitre actuel « Dragon Ball Super », nous voyons que Goku est le sien Combinez maintenant les transformations super Saiyan avec son ultra instinct pouvez. C’est probablement le résultat de son formations récentes avec Whismême si l’ange a dit à son apprenti que le but ultime de notre héros doit être ultra-instinct dans sa forme normale pour pouvoir utiliser.

Son-Goku combine le Super Saiyan God avec l’Ultra-Instinct / DRAGON BALL SUPER © 2015 par BIRD STUDIO, Toyotarou / Shueisha Inc.

Comment Végétaqui observe ce qui se passe à distance, semble être la forme Super Saiyan une certaine mise à niveau vers l’ultra instinct dépenser et profiter de cette combinaison utiliser encore plus précisément laisser. Donc, si Goku utilise son ultra instinct avec son Bleu Super Saiyan devrait se combiner, notre personnage principal devrait être beaucoup plus fort défensivement.

Après Goku de Granolah pendant une courte période mis à genoux le chasseur de primes en fait un au fait remarque excitante: Son œil droit lui dirait que notre héros « Dragon Ball Super » pas encore à toute vitesse se battrait. Ce n’est pas forcément inhabituel au début, après tout, Son-Goku aime tester la force de ses adversaires au début. Cependant, compte tenu des événements récents, cela soulève également une question intéressante: il pourrait en être une ici nouvelle forme super saiyan ou une nouvelle transformation indiqué?

Goku se transforme en Super Saiyan Blue / DRAGON BALL SUPER © 2015 par BIRD STUDIO, Toyotarou / Shueisha Inc.

Après Goku dans Lutte contre Moro Perfectionnant enfin l’ultra-instinct et depuis l’activation à volonté, notre personnage principal a reçu son dernier power-up. Sa dernière nouvelle transformation dans le manga, quant à elle, est plus en arrière: Den Bleu Super Saiyan parfait atteint Goku dans le combat contre Zamasu. Le temps d’une nouvelle forme Super Saiyan ou d’une nouvelle transformation serait entre-temps assez mûr. Peut-être qu’une telle chose découle de la combinaison parfaite avec l’ultra-instinct?

Jusqu’à présent, bien sûr, on ne peut que spéculer à cet égard, mais au fil des ans Son Goku a atteint de nombreux nouveaux niveaux Super Saiyan. Une nouvelle forme associée à l’ultra instinct ne serait certainement pas le développement le plus fou de la série dans un passé récent. Le 73ème chapitre du manga « Dragon Ball Super », qui paraîtra le 20 juin 2021 sur MANGA Plus, peut déjà nous fournir plus d’informations.