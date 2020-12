Les chiens robots pourraient un jour explorer des grottes profondes sur Mars

L’exploration de Mars va aux chiens. Les chiens robots, c’est-à-dire.

Les scientifiques équipent des robots à quatre pattes imitant les animaux d’une intelligence artificielle (IA) et d’une gamme d’équipements de détection pour aider les robots à naviguer de manière autonome sur des terrains dangereux et des grottes souterraines sur la planète rouge.

Lors d’une présentation le 14 décembre lors de la réunion annuelle de l’American Geophysical Union (AGU), qui s’est tenue en ligne cette année, des chercheurs de la NASA / JPL-Caltech ont présenté leurs «Mars Dogs», qui peuvent manœuvrer des rovers à roues emblématiques tels que L’esprit, l’opportunité, la curiosité et la persévérance récemment lancée ne le pourraient jamais. L’agilité et la résilience des nouveaux robots sont couplées à des capteurs qui leur permettent d’éviter les obstacles, de choisir entre plusieurs chemins et de créer des cartes virtuelles des tunnels et cavernes enfouis pour les opérateurs de la base, ont déclaré des scientifiques de l’AGU.

Les rovers traditionnels de Mars sont limités principalement aux surfaces planes, mais de nombreuses régions martiennes scientifiquement intéressantes ne sont accessibles qu’en traversant un terrain très accidenté ou en descendant sous le sol. Les «chiens» de robots marcheurs sont bien adaptés à de tels défis – même s’ils tombent, ils peuvent se relever.

«Le renversement ne signifie pas l’échec de la mission», ont déclaré les scientifiques lors de la présentation. «En utilisant des algorithmes de récupération, le robot peut se redresser automatiquement après une multitude de chutes.»

Un Mars Dog serait également environ 12 fois plus léger que les rovers actuels et serait capable de voyager beaucoup plus vite, atteignant des vitesses de marche normales de 3 mph (5 km / h) pendant les tests. Pour mettre cela en perspective, le rover Curiosity roule le long de la surface martienne à environ 0,09 mph (0,14 km / h), ont rapporté les chercheurs.

Au-Spot scanne son environnement avec une gamme de capteurs qui sont traités par un ordinateur de bord, permettant au « Mars Dog » de cartographier ce qui l’entoure en 3D. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

Sur Mars, les grottes peuvent offrir un abri aux futures colonies humaines, offrant une protection naturelle contre les rayons UV mortels, le froid extrême et les tempêtes de poussière intenses qui peuvent durer des semaines et sont parfois assez grandes pour être repérées par des télescopes sur Terre, selon la NASA . Les grottes peuvent également abriter des preuves de la vie du passé lointain de Mars, ou même fournir un foyer actuel pour des organismes vivant profondément sous terre, ont déclaré les chercheurs de l’AGU. Les robots à pattes capables de marcher autour des rochers, de s’abaisser dans des grottes et de choisir un chemin – tout en collectant des mesures et en construisant une carte de ce qu’ils «voient» – pourraient offrir aux scientifiques de nouvelles opportunités pour détecter des signes de vie au-delà de la Terre.

Le chien autonome de Mars, surnommé « Au-Spot », est une version modifiée de « Place , « un explorateur mécanique à quatre pattes créé par la société de robotique Boston Dynamics. Plus de 60 scientifiques et ingénieurs de l’équipe de Collaborative SubTerranean Autonomous Resilient Robots, ou CoSTAR, ont équipé Au-Spot de capteurs et de logiciels en réseau pour l’aider en toute sécurité et scannez, naviguez et cartographiez son environnement.

Au-Spot traite les entrées de Lidar (télédétection utilisant des impulsions laser), des capteurs visuels, thermiques et de mouvement pour créer des cartes 3D. Le Mars Dog utilise également l’IA pour apprendre quelles structures éviter et pour identifier les objets qui peuvent présenter un intérêt scientifique, tandis qu’un module de communication permet au robot de transférer des données à la surface pendant qu’il explore sous terre.

Les membres de l’équipe CoSTAR testent Au-Spot dans une gamme de parcours d’obstacles, le mettant à l’épreuve dans les tunnels et les couloirs; monter les escaliers et les rampes; et dans des endroits extérieurs qui imitent les paysages martiens, tels que les tubes de lave du nord de la Californie. Ces démonstrations montrent que les robots non attachés peuvent naviguer autour des rochers et cartographier des grottes profondes.

«Ces comportements pourraient un jour permettre à des missions scientifiques révolutionnaires de se dérouler sur la surface et le sous-sol martiens, repoussant ainsi les limites de la capacité de la NASA à explorer des sites traditionnellement inaccessibles», ont déclaré les scientifiques de l’AGU.

