Bear McCreary Masters of the Universe: Le teaser du score de révélation fait presque pleurer Kevin Smith

Kevin Smith a de nouveau les larmes aux yeux sur le fait qu’il vient d’annoncer que le compositeur Bear McCreary est en train de marquer Maître de l’Univers: Révélation. En plus de faire l’annonce, le réalisateur a partagé le tout premier morceau de musique que McCreary a envoyé, ce qui a failli faire pleurer Smith. D’après le son des choses, la série animée de Netflix basée sur la franchise He-Man va être assez épique, et Smith, qui sert de showrunner sur la série, a hâte de partager sur quoi ils ont tous travaillé dans le passé. an.

Voici @ThatKevinSmith réagir à @bearmccrearyMasters of the Universe: Revelation marque pour la première fois. Vous n’êtes pas tous prêts pour la qualité de ce spectacle. pic.twitter.com/Et8cl4Ds7C – NX (@NXOnNetflix) 8 février 2021

Ours McCreary est le compositeur derrière Les morts qui marchent, Battlestar Galactica, Agents du SHIELD, Outlander, et beaucoup plus. Kevin Smith joué le score de McCreary à partir du moment où le prince Adam se transformera en He-Man, nous avons même un indice de la vision de Chris Wood sur le personnage emblématique en déclarant: « J’ai le pouvoir! » Smith est clairement ému par la nature épique du score de McCreary et des fans qui attendaient un Maîtres de l’univers: révélation la mise à jour devrait être excitée.

Maîtres de l’univers: révélation est le retour radical à Eternia, une suite directe à l’ère classique de Maîtres de l’univers. Il présente les favoris des fans He-Man, Orko, Cringer et Man-At-Arms, ainsi que beaucoup d’autres. L’histoire oppose nos guerriers et gardiens héroïques de Castle Grayskull à Skeletor, Evil-Lyn, Beastman et les vilaines légions de Snake Mountain.

L’histoire se déroule après une bataille finale féroce qui a brisé Eternia pour toujours. Teela doit résoudre le mystère de l’épée de pouvoir manquante dans une course contre la montre pour empêcher la fin de l’univers. Son voyage dévoilera les secrets de Grayskull que les fans inconditionnels s’interrogent depuis 35 ans maintenant. Netflix et Kevin Smith n’ont pas encore annoncé de date de sortie officielle pour le Maîtres de l’univers: révélation série animée, mais Smith a dit qu’elle sortait à un moment donné en 2021. Puisque la partition ne fait que commencer, une sortie d’ici la fin de l’année ne serait pas surprenante.

Maîtres de l’univers: révélation possède un casting de voix très impressionnant. Mark Hamill (Guerres des étoiles) est Skeletor, tandis que Lena Headey (Le Trône de Fer) dépeint Evil-Lyn. Le Chris Wood susmentionné (Super Girl) est Prince Adam / He-Man, Sarah Michelle Gellar (Buffy contre les vampires) est Teela, Liam Cunningham (Le Trône de Fer) joue Man-At-Arms, Stephen Root (Espace de bureau) est Cringer, Diedrich Bader (Espace de bureau) en tant que King Randor / Trap Jaw, et Griffin Newman (La tique) est Orko. De plus, Tiffany Smith (Derrière les lignes ennemies) joue Andra, la légende du punk rock et du hardcore Henry Rollins (Autoroute perdue) est Tri-Klops et Alan Oppenheimer (Westworld) joue Moss Man. Oppenheimer a fourni la voix de Skeletor, Mer-Man, Man-At-Arms, Cringer et Battle Cat pour l’original He-Man et les maîtres de l’univers séries télévisées animées.

