Cillian Murphy a créé Peaky Blinders 6 mais on a déjà pensé à Oppenheimer : tout ce qu’on sait sur le film de Christopher Nolan

Après le lancement du dernier opus de la série britannique, l’acteur se lance un nouveau défi en pensant à 2023. C’est ce que l’on sait de son prochain projet !

© UniverselCillian Murphy a créé Peaky Blinders 6 mais nous pensons déjà à Oppenheimer : tout ce que nous savons sur le film de Christopher Nolan.

Cillian Murphy Il est l’un des acteurs les plus acclamés des dernières décennies et la plupart de ses fans ont émergé depuis qu’il joue dans Peaky Blinders. Cette série est revenue ce week-end avec le premier épisode de sa sixième et dernière saison, il reste donc de moins en moins à le voir en tant que Tommy Shelby et il sera temps de se préparer pour son prochain grand rôle dans Oppenheimer. Que sait-on de ce film ?

Voici le nouveau projet dirigé par Christophe Nolancette fois lié à Images universelles, après avoir rompu les liens avec Warner Bros. en raison des inconvénients survenus avec la première de Tenet et la distribution via son service de streaming HBO Max, qui a été durement critiqué par le réalisateur. Bien qu’il n’y ait pas encore de synopsis officiel, on sait que ce sera un thriller axé sur Julius Robert Oppenheimerle scientifique qui a créé la bombe atomique.

Son tournage a commencé il y a quelques jours à peine et pour le fêter, la production a décidé de publier le premier regard sur Murphy caractérisé comme Oppenheimer. Le film est basé sur le livre lauréat du prix Pulitzer « American Prometheus: Le triomphe et la tragédie de J. Robert Oppenheimer » écrit par Kai Bird et Martin J. Sherwin à partir de 2005, qui raconte comment il a lancé l’idée de la bombe en temps de guerre et comment cela l’a affecté après son utilisation.

En plus de Cillienprenant le rôle principal de l’argument, le film a la participation de Robert Downey Jr et Matt Damon comme Lewis Strauss et Leslie Groves, deux personnes proches du scientifique du projet. Le reste de la distribution de luxe est complété par Rami Malek, Emily Blunt, Florence Pugh, Matthew Modine, Kenneth Branagh, Jack Quaid, Josh Hartnett, Dane DeHaan, Olli Haaskivi et Dylan Arnold.

+Quand Oppenheimer est-il présenté en première ?

Comme nous l’avons mentionné, les enregistrements ne font que commencer et les prochains mois seront d’une grande importance pour le développement du film, mais la réalité est qu’Universal Pictures ne marche pas avec les mystères et a déjà annoncé sa date de sortie. Comme annoncé, Oppenheimer devrait sortir dans les salles du monde entier le 21 juillet 2023il est donc encore temps et de nouveaux détails seront sûrement publiés.

