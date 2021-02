La maquette de la navette spatiale Pathfinder abaissée au sol pour la première fois en 30 ans

Huntsville, le Pathfinder a atterri.

Une première maquette devenue modèle de l’orbiteur de la navette spatiale de la NASA, le Pathfinder a été abaissé de son imposant écran extérieur au US Space & Rocket Center à Huntsville, en Alabama, lundi 8 février, pour subir une restauration pluriannuelle de plusieurs millions de dollars.

Partiellement dissimulé en vue de son retrait, le Pathfinder sans ailes et sans queue a fait la descente de 80 pieds (24 mètres) par grue, touchant le sol pour la première fois depuis qu’il a été hissé au sommet du réservoir externe et des propulseurs de fusée solide de son exposition le 5 mai. , 1988. Au cours des 30 dernières années, Pathfinder est devenu un point de repère, mais a également développé des problèmes structurels qui ont conduit à l’effort actuel.

« C’est pourquoi nous avions vraiment besoin de le faire tomber, de regarder la structure », a déclaré Patricia Ammons, directrice principale des communications au US Space & Rocket Center. « Avons-nous de l’usure du métal? De quoi avons-nous vraiment affaire? »

En relation: Navettes spatiales de la NASA: où sont-elles maintenant?

Histoire de la NASA: 22,99 € chez Magazines Direct Découvrez comment et pourquoi la NASA a été créée, ses plus grands triomphes, ses jours les plus sombres et les moments où elle a dépassé tous les espoirs possibles. Une histoire d’aventures, d’héroïsme et de débrouillardise, découvrez les plus grandes réalisations de l’agence spatiale et comment – en six décennies – l’organisation s’est constamment et inlassablement consacrée à son principe fondateur: « les activités dans l’espace doivent être consacrées à des fins pacifiques pour le bénéfice de toute l’humanité « . Voir l’offre A lire : SpaceX Crew Dragon ramène avec succès les astronautes sur Terre et termine leur mission déjà historique pour la NASA

Récompensé d’une subvention de 500000 € Save America’s Treasures en 2020 et avec une campagne de financement en cours, le Rocket Center Projet de restauration Pathfinder évaluera l’état de l’artefact avant de décider de la meilleure façon de restaurer et d’afficher à nouveau le faux orbiteur.

« Nous travaillerons avec le Marshall Space Flight Center. Ils ont été impliqués dès le départ, dans des conversations sur l’intégrité structurelle, puis sur les aspects techniques pour le faire tomber en toute sécurité, ainsi que pour l’examiner », a déclaré Ammons. collectSPACE. « De toute évidence, c’est notre responsabilité. Nous devons le financer car la NASA ne fournit pas de financement, mais ils feront partie du projet pendant toute la durée. »

Construit en 1977 principalement en bois et en acier, Pathfinder a été conçu pour avoir à peu près la même taille, le même poids et la même forme qu’un orbiteur de navette spatiale, mais sans les détails extérieurs qui ont finalement fait Enterprise, Columbia et les autres véhicules finis emblématiques. Fidèle à son nom plus tardif, Pathfinder a été utilisé comme remplaçant pour les vrais orbiteurs à venir, aidant à s’assurer que les installations de soutien étaient prêtes à recevoir le vaisseau spatial.

La navette spatiale « Pathfinder » telle qu’elle est apparue au US Space & Rocket Center avant les travaux de démontage et d’abaissement de l’orbiteur simulé pour commencer un effort de restauration de plusieurs années. (Crédit d’image: US Space & Rocket Center)

La maquette a été utilisée lors d’essais au sol à Marshall, ainsi qu’au Kennedy Space Center en Floride, où elle a été hissée par des grues à l’intérieur du bâtiment d’assemblage des véhicules, au dispositif Mate / Demate sur le tablier de l’installation d’atterrissage de la navette et dans les installations de traitement de l’orbiteur. .

Après qu’il n’était plus nécessaire et resté stocké chez Marshall pendant plusieurs années, Pathfinder a été acquis par l’America-Japan Society et modifié pour qu’il ressemble davantage aux orbiteurs dignes de l’espace. Il a ensuite été expédié à Tokyo et exposé dans le cadre de la « Great Space Shuttle Exposition » de 1983 à 1984.

À son retour aux États-Unis, Pathfinder a trouvé sa résidence permanente au Space & Rocket Center, qui abrite le camp spatial américain, où le faux orbiteur a finalement été couplé avec le premier article de test de propulsion pour le réservoir de carburant externe de la navette et deux prototypes de propulseurs de fusée à solide. . Son équipement comprenait également deux buses de moteur qui avaient volé lors du premier lancement de la navette spatiale Columbia, STS-1, en 198 – on croit largement.

De grandes grues ont été utilisées pour abaisser l’orbiteur de navette spatiale factice partiellement démonté « Pathfinder », qui, une fois hissé en place au Space & Rocket Center en 1988, pesait 80 tonnes. (Crédit d’image: US Space & Rocket Center)

« Eh bien, ils [the engine bells] vient de tomber la semaine dernière et nous sommes donc maintenant dans la phase de découverte. Je ne veux pas encore en dire trop car il n’y a pas d’analyse finale de ce que nous avons exactement. Je dirais simplement qu’à ce stade, nous ne savons pas exactement ce que nous avons », a déclaré Ammons.

Avec Pathfinder maintenant sur le terrain, les travaux vont également commencer sur l’évaluation et la restauration du réservoir externe et des propulseurs de fusées solides, qui présentent des dommages cosmétiques associés à trois décennies d’exposition aux éléments.

« Nous savons qu’il y a beaucoup d’intérêt à remettre Pathfinder le plus rapidement possible. En réalité, ce sera un projet à long terme », a déclaré Ammons. « Faire évaluer le réservoir externe et déterminer ce que nous devons en faire, et faire repeindre les SRB est, à lui seul, un projet de plusieurs mois. Je dirais donc que nous pensons à trois ans au maximum. »