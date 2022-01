Qui est le nouveau protagoniste de l’action en direct He-Man

Netflix

Netflix va produire un nouveau film du célèbre héros des années 80 : He-Man. Cette version du personnage a déjà un acteur sélectionné. L’information!

©IMDBUne des dernières versions de He-Man

Le projet du prochain film d’action en direct sur he-man et les Maîtres de l’univers Il a une histoire un peu complexe. Au départ, la société de production en charge du film était images sony avec Noé Centineo comme protagoniste. Maintenant, toutes ces informations appartiennent au passé. Le Géant du Streaming, Netflix, sera la maison de ce nouveau film du héros des années 80 et l’acteur qui y jouera est Kyle Allen.

Qui est-ce Kyle Allen? C’est un acteur américain né en Californie en 1994 qui a une certaine expérience dans l’industrie hollywoodienne. En 2015, il a travaillé sur le drame Hulu, Le chemin, avec Aaron Paul et Michelle Monaghan. Après l’achèvement de ce spectacle, il est apparu sur histoire d’horreur américaine et en 2019, il a été choisi comme Balkanique dans le film de Steven Spielberg, West Side Story, une adaptation de la comédie musicale de Broadway du même nom.

Le nouveau He-Man a été sélectionné

En 2021, Allen a été choisi comme Roméo dans Rosaline, une version moderne de Roméo et Juliette avec Kaitlyn Dever et Isabela Merced. Cela faisait aussi partie de La plus grande bière Rin de tous les temps accompagné de Zac Efron et Russell Crowe. C’est ainsi que l’occasion s’est présentée de personnifier he-man au redémarrage de Maîtres de l’univers qui réalisera la plateforme de streaming, Netflix.

Rappelons-nous que dans les années 80, il y avait un film de he-man mettant en vedette un géant du cinéma d’action : Dolph Lundgren. Cependant, le film n’a pas eu l’accueil escompté et est considéré comme un échec. Peut-être que la décision créative de placer l’action dans une ville terrestre et non à Eternia a nui aux possibilités de ce projet qui était à un moment idéal avec la popularité croissante de he-man dans cette décennie.

Kyle Allen a une opportunité unique avec le rôle de ce personnage qui a marqué de nombreuses générations qui sont nées dans les années 80 et ont apprécié les aventures de he-man et ses amis combattant Skeletor et les serviteurs de Serpent Mountain. Même cette nouvelle entrée en direct du héros est l’occasion de le ramener au présent et de revigorer sa popularité une fois de plus.

