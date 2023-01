BE MINE d’Eli Roth : une affiche et une bande-annonce de Valentine’s Slasher en réalité virtuelle offrent une expérience visuelle unique

Alors que les fans attendent Éli Rothest attendu depuis longtemps Action de grâces film, un autre slasher sur le thème des vacances peut les dépanner en attendant. Travailler avec Crypt TV et Meta, BE MINE d’Eli Roth : un slasher de la Saint-Valentin en réalité virtuelle est une nouvelle expérience de réalité virtuelle qui sera lancée sur Meta Horizon Worlds et Meta Quest TV. Ceux qui n’ont pas de casque VR peuvent toujours le regarder sur les pages Instagram et Facebook de Crypt TV. Cette information est une gracieuseté de Bloody Disgusting.





Voici le synopsis complet :

« L’expérience VR suit Becca, une étudiante senior qui va organiser la meilleure fête de la Saint-Valentin de tous les temps. Il y a juste une mise en garde : toutes les personnes invitées sont secrètement là pour aider Becca à attraper son harceleur de la Saint-Valentin – un maniaque anonyme portant un masque de Cupidon qui tue n’importe qui. homme qui s’approche d’elle avec un arc et des flèches. Mais cette Saint-Valentin sera légèrement différente car tout le monde est prêt à renverser la situation sur le tueur qui marche parmi eux. Avec l’aide de la police, de ses sœurs de sororité et de la fraternité suivante porte, Becca et le groupe ripostent pour arrêter le carnage et découvrir le mystérieux secret derrière un massacre sanglant de la Saint-Valentin. »

Contrairement à ce que le titre pourrait laisser croire, Roth ne réalisera pas BE MINE d’Eli Roth. Il n’écrira que le scénario. Au lieu de cela, les tâches de direction seront assurées par Adam MacDonald, qui est le même MacDonald qui a dirigé Tueur : Solstice pour Netflix et Slasher : chair et sang pour Frisson. L' »expérience VR immersive de 30 minutes, à 180 et 360 degrés » mettra en vedette Peyton List, Inanna Sarkis et Alanna Ubach.

Autres informations pour Be Mine

Crypt TV a récemment publié le teaser officiel de Eli Roth’s Be Mine : un slasher de la Saint-Valentin en réalité virtuelleque vous trouverez ci-dessous.

BE MINE d’Eli Roth sera également la deuxième collaboration de Roth avec Meta et Crypt TV. Le premier était La maison hantée d’Eli Roth : Trick-VR-Treat, qu’il a réalisé, comme le titre le laisse croire. Avec Vanessa Hudgens, c’était une expérience VR similaire qui a également été créée sur Meta Horizon Worlds et Meta Quest TV en 2022.

« J’ai eu l’expérience la plus incroyable de faire Trick-VR-Treat avec Metaet nous voulions pousser l’expérience encore plus loin avec SOIS À MOI, créant une véritable expérience narrative où vous êtes au centre d’un film slasher. J’ai écrit SOIS À MOI savoir ce qui fonctionnait le mieux en réalité virtuelle, mais repousser les limites avec de nouvelles idées et techniques, et les résultats sont tout simplement passionnants. Nous avons créé une véritable expérience d’horreur immersive. Je suis un grand fan d’Adam MacDonald depuis longtemps, et ce que lui et l’incroyable distribution ont donné vie est quelque chose de différent de tout ce que j’ai jamais vécu. Je pense que les fans d’horreur vont l’adorer. Préparez-vous, c’est un putain de bon moment. »

Dans la bande-annonce, que vous pouvez regarder ci-dessus, vous pouvez voir que le masque que porte le tueur ressemble au masque de Valentin, un slasher de 2001 avec Marley Shelton, David Boreanaz et Denise Richards. Malheureusement, cela semble être une coïncidence. Rien dans le synopsis ou autre matériel promotionnel ne suggère que BE MINE d’Eli Roth et Valentin se déroulent dans la même continuité, bien qu’il s’agisse de tueurs masqués par Cupidon.

BE MINE d’Eli Roth : un slasher de la Saint-Valentin en réalité virtuelle sera diffusé le 10 février à 19 h HNP/22 h HNE.