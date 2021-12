Chris Noth et Ryan Reynolds s’associent pour échanger des vélos Peloton

Peloton est de retour dans l’actualité après sa récente apparition sur Sexe et la ville. Après un récent épisode de Et juste comme ça, la Sexe et la ville redémarrage, Peloton a créé une nouvelle publicité mettant en vedette Chris Noth et Ryan Reynolds pour aider à sauver la réputation des vélos.

Dans le premier épisode de Et juste comme ça (alerte spoiler) sur HBO Max, les téléspectateurs ont été choqués de voir la mort de Mr. Big (Chris Noth) à la fin de l’épisode. La mort de M. Big s’est produite alors qu’il terminait son 1 000e tour sur un vélo de peloton lorsqu’il s’est effondré en raison d’une crise cardiaque et est décédé dans les bras de son amante, Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker).

Inutile de dire que les téléspectateurs ont été choqués par cela et beaucoup ont blâmé le vélo du peloton pour cette tragédie. En fait, les actions de la société ont considérablement chuté après la première de l’épisode. Désormais, le peloton ramène Mr. Big afin de réécrire cette tragédie et redonner confiance à l’entreprise.

Dans cette nouvelle publicité partagée sur Twitter par Reynolds, Noth profite d’une conversation de cheminée coquette avec l’instructeur Peloton réel, Jess King, qui apparaît également en tant qu’entraîneur fictif dans le Et juste comme ça épisode. Noth dit « Allons-nous faire un autre tour. La vie est trop courte pour ne pas le faire. Les deux rient alors lorsque le logo du peloton apparaît avec une voix off de Reynolds.

Ryan Reynolds délivre un avertissement disant « Et juste comme ça, on a rappelé au monde que le cyclisme régulier stimule et améliore votre cœur, vos poumons et votre circulation, réduisant ainsi votre risque de maladies cardiovasculaires. Le cyclisme renforce vos muscles cardiaques, abaisse le pouls au repos et réduit les niveaux de graisse dans le sang. Cela se termine ensuite par Reynolds disant rapidement « il est vivant ».

Selon Le journaliste hollywoodien, Peloton avait adressé la Et juste comme ça situation avec une déclaration de la Dre Suzanne Steinbaum, cardiologue et membre du conseil consultatif sur la santé et le bien-être de Peloton. Dans la déclaration, Steinbaum a cité le « mode de vie extravagant » de M. Big et ses antécédents de problèmes cardiaques qui ont pu conduire à sa mort. Steinbaum a ajouté que l’utilisation du Peloton par Big « a peut-être même contribué à retarder son événement cardiaque ».

Pour ceux qui se demandent ce que Reynolds a à voir avec cela, la publicité a été produite par la société de marketing de Reynolds, Maximum Effort, en 48 heures. Peloton fait partie du programme Creative Creative-as-a-Subscription (CaaS) de la société mère de Maximum Effort, MNTN, qui a permis de créer l’annonce dans les meilleurs délais.

Jusqu’à présent, l’annonce n’a pas fait grand-chose pour augmenter les actions de Peloton, donc le temps nous dira seulement si l’entreprise peut se remettre de cette étrange forme de placement de produit. Pourtant, il s’agit d’une tentative créative de Peloton pour renforcer sa réputation.





