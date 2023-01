NCIS : Los Angeles annulée après la saison 14

La série »NCIS : Los Angeles » vient d’être annulé par SCSle drame policier se terminant par la première de la saison 14. Dans un communiqué, CBS a annoncé que le spin-off « NCIS » lancera sa nouvelle saison le 14 mai de cette année.

« Pendant 14 saisons, ‘NCIS: Los Angeles’ a été un pilier de notre programmation avec des personnages qui étaient une joie à regarder », a déclaré le président de CBS Entertainment, Amy Reisenbachdans un communiqué officiel.

« Nous sommes très reconnaissants de la collaboration et de la carrière remarquable de ces membres chéris de notre famille CBS, et nous prévoyons de leur offrir le grand départ qu’eux et leurs fans méritent », a-t-il poursuivi. Auparavant, « NCSIS: Los Angeles » a célébré avoir atteint 300 épisodes dans sa 13e saison le 8 mai 2022.

»NCIS: Los Angeles » a été diffusé pour la première fois sur CBS en septembre 2009. Au fil des ans, la série a changé de distribution, avec des fils récurrents étant Chris O’Donnell comme G. Callen, Daniel Ruah comme Kensi Blye, LL Cool J comme Sam Hanna, Eric Christian Olsen comme Mary Deeks, Medalion Rahimi comme Fatima Namazi, Caleb Castille comme Devin Roundtree et Gerald McRaney comme Hollace Kilbride.

La série a servi de premier spin-off de l’émission » NCIS », qui a principalement commencé comme un autre spin-off » JAG ». NCIS », qui a été créée sur CBS en 2003 et est actuellement dans sa 20e saison. En plus de »NCIS : Los Angeles, » la franchise a créé la série »NCIS : Hawai’i » et » NCIS : La Nouvelle Orléans ».

» NCIS: New Orleans » a été créé sur CBS en 2014 et s’est terminé avec sa septième saison en 2021. Pendant ce temps, » NCIS: Hawai’i » a été créé sur le réseau en 2021 et est actuellement au milieu de sa deuxième saison .

CBS produit actuellement »NCIS : Sydney, » un nouveau spin-off qui sera la première histoire internationale, avec la série prévue pour cette année en première mondiale Paramount+.