La chaîne de hamburgers du Midwest passe de Pepsi à Coca-Cola et les fans sont furieux : « J’ai ruiné toute ma journée »

De nombreux habitants du Midwest sont en colère contre un changement lié aux boissons gazeuses dans une chaîne de hamburgers bien-aimée.

Le 18 janvier, la nouvelle a annoncé que Culver’s, une chaîne de restaurants de hamburgers fondée à Sauk City, dans le Wisconsin, servirait désormais des produits Coca-Cola au lieu des produits Pepsi qu’elle servait jusqu’alors.

Maintenant, les gens qui veulent manger son célèbre ButterBurger, une galette de bœuf poêlée et jamais congelée surmontée d’un « petit pain légèrement beurré et grillé » devront le laver avec un Coca ou un Sprite plutôt qu’un Pepsi ou Sierra Mist ( qui a été remplacée par une nouvelle boisson appelée Starry, soit dit en passant).

Un porte-parole de Culver’s a confirmé à The Post-Crescent que le changement « est en cours » et qu’il « faudra du temps » pour que « près de 900 restaurants de la chaîne situés dans 26 États fassent le changement ». La page des boissons sur le site Web de Culver reflète également déjà le changement.

Culver’s, où vous ne pouvez plus commander de Pepsi. Avec l’aimable autorisation de Culver

Culver’s n’a pas renvoyé la demande de commentaire de 45secondes.fr.com.

Un client écrivant sur une publication sur la page Facebook de Culver a demandé pourquoi son emplacement Holland, Ohio avait changé « des produits Pepsi au Coca », et Culver’s a répondu, mais pas avec une réponse claire :

« Oui, nos restaurants sont en train de passer aux produits Coca-Cola », a répondu Culver’s. “Vous pourrez toujours profiter de la bière de racine signature de Culver, de la bière de racine diététique, du Dr. Pepper, du thé fraîchement infusé, sucré et non sucré, ainsi que des shakes et des bétonnières à base de crème pâtissière fraîchement congelée.”

Culver’s fait ensuite savoir au client qu’il est libre de laisser des commentaires via le formulaire de commentaires de la chaîne sur son site Web.

Mais les fidèles de Pepsi sur ce même post Facebook et sur les réseaux sociaux font savoir à Culver ce qu’ils ressentent vraiment publiquement.

« Découvrir que @culvers est passé de @pepsi à @CocaCola vient de ruiner toute ma journée », tweeté une personne.

« J’adore Culvers, mais je ne suis pas content d’apprendre que vous avez abandonné Pepsi. Mauvais choix », lit un autre commentaire, cette fois sur Facebook.

«Culver’s est mon endroit préféré pour manger depuis un certain temps maintenant. Peut-être jusqu’à 4 fois par semaine », a commenté un autre utilisateur de Facebook. «Mais je suis tellement contrarié qu’ils soient passés du PEPSI au coca que j’irai parfois ailleurs, surtout quand ils ont une saveur du jour que je n’aime pas particulièrement. Les employés sont formidables et c’est l’une des raisons pour lesquelles je continue d’y aller.

« Ramenez le Pepsi s’il vous plait ! C’est l’une des principales raisons pour lesquelles je suis allé là-bas », lit un autre commentaire sur Facebook.

Certaines personnes semblent prendre le changement particulièrement durement, jurant de ne plus jamais revenir pour un ButterBurger ou une Bétonnière.

«J’ai eu mon dernier @culvers aujourd’hui. Lorsque vous reviendrez à @pepsi, je serai de retour », lit un tweet, qui a reçu un « Sérieusement ? dans réponse. L’affiche initiale réponse? « Sérieusement. »

« J’aime aller chez Culver’s. Les gens et la nourriture sont super. Mais j’évitais les autres fast-foods car ils avaient des produits à base de coke. Maintenant, vous allez être comme eux », lit un autre commentaire sur Facebook. « Vous aviez le meilleur Pepsi à la pression. Maintenant, je dois chercher un autre restaurant qui propose du Pepsi.

« J’aime Pepsi et je n’irai donc pas là-bas à moins de m’arrêter et de ramener de la nourriture à la maison pour pouvoir avoir mon Pepsi », a commenté un autre utilisateur de Facebook, prenant les choses en main et encourageant les autres à faire de même. « Tout le monde prend un Pepsi quand il commande de la nourriture et dit qu’il a apporté le mien depuis que tu as changé. »

Bien que moins bruyants, il y avait ceux qui se tenaient de l’autre côté de l’allée des sodas, célébrant le passage à Coca-Cola.

« Culver vient de passer d’un 9,5/10 à un 10/10 parce qu’ils sont passés de Pepsi à Coke, » tweeté une personne.

« Opinion impopulaire du Midwest : pour ma part, je suis ravi que Culver’s passe du pepsi aux produits à base de coke », quelqu’un d’autre tweeté.

Et puis il y a ceux qui ne se soucient pas vraiment du Coca ou du Pepsi – ils sont juste intéressés par la célèbre root beer de Culver.

« Toute cette histoire ressemble à beaucoup de battage », a déclaré Ben Shaver, natif du Wisconsin et ancien chef d’équipe de Culver, à 45secondes.fr.com. « Qui veut boire un Pepsi ou un Coca avec un ButterBurger ? Il n’y a qu’un seul accord de boisson correct pour un ButterBurger et c’est une root beer Culver’s.

Eh bien, heureusement pour Shaver, la bière de racine signature de Culver, que les clients sont connus pour apprécier seule ou associée à une boule de crème glacée à la vanille fraîche du restaurant, ne va nulle part – du moins pour le moment.