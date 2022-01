He-Man and the Masters of The Universe annonce la date de la première de la saison 2

Fans de Maîtres de l’univers n’ont toujours pas reçu le nouveau film d’action en direct qui leur a été promis au cours de la dernière décennie. Pourtant, l’année dernière, Netflix a publié deux séries télévisées très différentes basées sur la franchise des années 80, avec Kevin Smith créant une nouvelle suite de l’histoire de l’original. Maîtres de l’univers dessin animé et Mattel Television développant une toute nouvelle itération appelée He-Man et les maîtres de l’univers qui cherchait à capter un public plus jeune. Cette deuxième série a enfin eu sa deuxième date de première saison annoncée par le streamer sur l’émission compte Twitter officiel.

Comme tout redémarrage d’une propriété imprégnée de nostalgie, la dernière version de He-Man a divisé les fans avec son changement de style d’animation et l’ambiance générale du spectacle. Cependant, les chiffres de visionnage étaient suffisants pour garantir une nouvelle série de dix autres épisodes, qui sortiront sur Netflix le 3 mars, ce qui signifie qu’il ne reste qu’un mois à attendre pour les fans de cette version du héros Eternian musclé. Vous pouvez voir l’annonce dans le tweet ci-dessous.

Il n’y a actuellement aucun détail connu sur les nouveaux épisodes, mais la distribution principale de la voix, y compris Yuri Lowenthal, David Kaye et Kimberly Brooks, devrait rester inchangée, et le showrunner Rob David devrait également revenir, après avoir fait partie de la Maîtres de l’univers monde pendant près d’une décennie à travers ses itérations de bandes dessinées avec DC. Bien que la série ne soit pas, et n’essaie pas d’être, l’original des années 80, elle a généralement été bien accueillie par les nouveaux fans, dont la plupart n’ont aucun lien réel avec la franchise.





Le redémarrage de Masters of the Universe est constamment freiné par des besoins nostalgiques







le Maîtres de l’univers La franchise a connu des changements au fil des ans depuis que le prince Adam a brandi son épée magique pour la première fois et a crié: «Par le pouvoir de Grayskull» pour être transformé en He-Man. Alors que Dolph Lundgren a joué le rôle dans le film d’action en direct de 1987, qui a été mal accueilli mais est devenu un classique culte, il n’y a eu aucune tentative réussie de relancer la bataille du bien et du mal dans Eternia dans un format d’action en direct. Cependant, l’année dernière, après que la dernière version du film a semblé s’effondrer sur elle-même, deux séries animées ont été annoncées pour se diriger vers Netflix. Le premier d’entre eux est venu du scénariste / réalisateur Kevin Smith, qui a gardé les personnages généralement comme ils l’étaient dans les années 80 et a cherché à continuer l’histoire de la série originale.





Quelques mois après, He-Man et les maîtres de l’univers a atterri, une perspective complètement différente de la vision de Smith, qui a été créée dans une animation CGI volumineuse et a pour but d’apporter le monde d’Eternia à un tout nouveau public. Alors que certains fans étaient satisfaits du changement complet, d’autres ont immédiatement rejeté la mise à jour sans lui donner un second regard. Tout comme la version de Smith, le fort sentiment de nostalgie autour de la franchise ne permettait tout simplement pas à certains fans de profiter de la nouvelle version pour ce qu’elle était. Avec cette nouvelle saison, Netflix espère s’appuyer sur la franchise et continuer à capter son nouveau public.





