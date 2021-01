Le mystère de la montagne russe Dyatlov dévoilé après de nombreuses décennies, des morts inexpliquées

29 janv.2021 12:12:40 IST

La mort mystérieuse de neuf jeunes randonneurs à l’hiver 1959 dans un col reculé des montagnes de l’Oural est une étrange fascination pour la Russie depuis des décennies. Pendant ce temps, il a engendré d’innombrables théories des extraterrestres à un test nucléaire bâclé. Maintenant une recherche publiée jeudi dans la revue Communications Terre et environnement a ajouté du poids à une explication naturelle de la mort des alpinistes expérimentés, dont les corps gelés ont été retrouvés dispersés dans le paysage enneigé, certains avec de terribles blessures.

En l’absence de survivants et de plusieurs questions sans réponse, des doutes sur le «mystère du col Dyatlov» ont persisté malgré une enquête officielle qui a statué l’année dernière que les étudiants étaient morts dans une avalanche.

La nouvelle recherche suggère qu’une combinaison de facteurs – y compris une coupure faite dans la neige lorsque les randonneurs ont monté leur tente et une accumulation de neige par des vents forts et glacés – a déclenché une avalanche retardée qui a poussé les élèves à l’extérieur à des températures de -25 degrés Celsius (-13 Fahrenheit).

« Plusieurs parties du mystère du Dyatlov Pass ne seront jamais expliquées, car personne n’a survécu pour raconter l’histoire », a déclaré le co-auteur Johan Gaume, qui dirige le laboratoire de simulation d’avalanche de neige à l’EPFL en Suisse.

Théories du complot

Dans la nuit du 1er février 1959, des randonneurs emmenés par Igor Dyatlov s’installent sur le versant du Kholat Saykhl, « Dead Mountain ». À un moment donné après minuit, quelque chose d’inattendu a poussé les membres de l’expédition à se frayer un chemin hors de la tente et à s’échapper vers une forêt, à plus d’un kilomètre en aval, sans vêtements appropriés. Certains des corps ont été retrouvés étrangement décolorés ou avaient des globes oculaires manquants. D’autres avaient des blessures internes mais aucun signe extérieur de traumatisme. Le corps d’un homme a enregistré un niveau élevé de rayonnement, tandis que la langue d’une femme manquait.

Une affaire pénale a été ouverte et close peu de temps après. Il est resté classé jusque dans les années 1970.

L’incident du col Dyatlov est devenu l’un des plus grands mystères de la Russie, inspirant de nombreux livres, documentaires et longs métrages consacrés à la tragédie.

Parmi les différentes théories qui ont circulé au fil des décennies, il y avait une attaque par une créature semblable au yéti, une explosion causée par un test d’armes secrètes, la chute de débris de roquettes ou même une force psychologique inconnue qui a poussé les randonneurs à s’entre-tuer.

Gaume a déclaré avoir été mis au courant de l’histoire pour la première fois en 2019, lorsqu’il a été contacté par un journaliste au sujet de la décision de rouvrir l’affaire.

« Je suis vraiment fasciné », a-t-il déclaré à l’AFP.

Il a fait équipe avec Alexander Puzrin, professeur à l’ETH Zurich, qui avait de l’expérience dans les enquêtes géotechniques médico-légales.

‘Force brutale’

Les procureurs ont conclu l’année dernière que le groupe avait été tué par une avalanche et constaté que la plupart étaient morts d’hypothermie. Mais des questions restaient.

Celles-ci comprenaient comment une avalanche aurait pu se produire sur une pente aussi légère; comment il aurait pu être déclenché des heures après le montage de la tente; et pourquoi plusieurs membres du groupe avaient des blessures traumatiques qui ne sont normalement pas observées dans les avalanches.

Les chercheurs ont créé un modèle analytique pour examiner le dégagement d’avalanche de plaque dans les conditions environnementales dans lesquelles les alpinistes installent leur tente.

Leur analyse suggère que les randonneurs auraient pu installer leur campement sans le savoir – en creusant un rebord dans le sol gelé pour s’abriter – sur une faible couche de neige.

Pendant la nuit, les vents peuvent avoir déposé plus de neige dans une dalle au-dessus de la tente et les chercheurs estiment que l’avalanche aurait pu se déclencher entre 9,5 et 13,5 heures après l’installation du campement par les randonneurs.

L’étude a également utilisé des simulations des blessures – en tenant compte du fait que les randonneurs se seraient couchés lorsque l’incident s’est produit – et a constaté qu’ils étaient assortis aux rapports d’autopsie.

Gaume a déclaré que l’étude était « le cas le plus passionnant sur lequel j’ai travaillé.

« Nous nous sommes sentis comme des détectives! »

Il a toutefois souligné que les chercheurs ne prétendaient pas avoir résolu le mystère.

« Je pense que c’est aussi une belle histoire de courage et d’amitié face à une force brutale de la nature », a-t-il déclaré.

