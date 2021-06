Ces voiles Michelin géantes et gonflables promettent jusqu’à 20 % d’économie de carburant sur les cargos

Nous n’avons pas l’habitude de voir cargos à voilesHormis quelques projets, les cargos fonctionnent généralement par combustion. Michelin veut changer cela, non pas avec des pneus, mais avec de gigantesques voiles gonflables à placer sur les énormes cargos.





Le projet s’appelle Wing Sail Mobility (WISAMO) et est développé par la R&D Michelin en collaboration avec deux inventeurs suisses. Ce n’est pas un système destiné à remplacer les moteurs des cargos, mais pour les compléter. Pour les compléter avec une source d’énergie propre et gratuite comme l’énergie éolienne.

La bougie (ou les bougies, selon celles qui sont placées) se déplie et se replie automatiquement grâce à un compresseur d’air et un mât télescopique. Les créateurs du projet soulignent le fait qu’il s’agit d’un processus automatisé, puisque les navigateurs de cargos n’ont pas nécessairement d’expérience en navigation avec des voiliers.

La voile ou jeu de voiles est destiné à réduire la consommation de carburant du bateau. S’opposer au vent permet au bateau d’avancer plus facilement et de gagner en élan. Ses créateurs disent que cela aide réduire la consommation totale de carburant des navires entre 10% et 20%.

La conception du système de voile leur permet d’être facilement déployés sur des cargos. De par sa conception, il ne nécessite pas de bateaux neufs pour le placer, mais plutôt peut être attaché aux bateaux existants. De même, il sera facilement inclus dans de nouvelles conceptions de bateaux si vous le souhaitez.

L’avenir des cargos

Pour l’instant, Michelin a construit un prototype d’aile de 100 mètres carrés. Ils le testeront « dans le monde réel » avec un voilier sous peu et sur un cargo marchand en 2022. L’idée est qu’à partir de là, la production de masse commence et soit disponible dans le commerce.

Quoi qu’il en soit, ce Ce n’est pas le seul avenir qui attend les cargos. Dans la perspective des prochaines années et dans le but de les rendre plus écologiques, des alternatives électriques sont en cours de développement. Aussi des idées plus folles d’utiliser des dirigeables gigantesques. D’autres, comme l’US Air Force, ne se concentrent pas tellement sur l’écologie.

Via | Ingénierie intéressante

Plus d’informations | Michelin