Barry ou Succession ? La meilleure première de HBO Max ces dernières semaines

Les deux séries diffusent actuellement leur quatrième saison, qui pour les deux productions sera la dernière.

© IMDbBarry et Succession, deux grandes productions.

Depuis dimanche dernier, HBO promet des week-ends pleins d’émotions avec la double première de la quatrième et dernière saison de Barry. La sortie a été planifiée de manière à ce que la série se termine le même jour que Successionce qui signifie que les fans des deux pourront profiter d’un marathon complet des deux émissions.

les dimanches en HBO et HBO Max Elles sont idéales pour les fans de séries de luxe. Chaque week-end de fermeture, à partir de 19h (heure du Mexique), deux productions de luxe sont diffusées comme Succession et Barry, respectivement. Les deux en sont à leur quatrième épisode et les deux approchent de leur fin.

Succession a conquis un public plus large et a été commenté bien plus que Barry. L’épisode de « Le mariage de Connor » C’était une étape importante de la télévision avec très peu de précédents qui la positionnent au-dessus de son partenaire de signal. Cependant, cela ne signifie pas que Barry n’est pas à la hauteur de l’occasion et peut également avoir un excellent accueil avec les épisodes à venir.

Le temps et les semaines suivantes diront si ce qu’il a fait Bill Hader Il gravit aussi l’Olympe de la série, car depuis deux semaines il ne fait aucun doute qu’il se situe Succession. La série créée par Hader vous pouvez obtenir le même succès que votre partenaire de signal. Il a de quoi le faire et cela ne fait aucun doute.

+Quel sera le prochain projet de Bill Hader

Bill Hadercréateur de BarryIl a des projets pour l’avenir. D’après ce qu’il a dit lors d’une conférence de presse au cours de laquelle spoilers était présent, il prendra des vacances bien méritées après 12 ans sans le faire. Une fois de retour au travail, il s’intéresse à l’écriture d’un film avant de se remettre à la série.

