Les choses ne sont pas super pour Shazam ! Fury of the Gods en tant que projections d’ouverture du week-end le place comme l’une des versions les plus basses de DC.

Shazam ! Fury of the Gods se dirige vers le deuxième pire week-end d’ouverture de DC

L’année 2023 de Warner Bros. Discovery pourrait être sur le point de prendre un départ chancelant en ce qui concerne la dernière étape du DCEU. Shazam : la fureur des dieux devrait faire ses débuts dans les salles en mars, mais prévoit actuellement de ne gagner que 35 millions de dollars sur le marché intérieur lors de son week-end d’ouverture. En termes de succès, cela ne serait pas désastreux par rapport à certains autres films sortis ces dernières années, mais en termes de DC, cela ne placerait le film qu’au-dessus du film Harley Quinn. Oiseaux de proie comme la deuxième ouverture DC la plus basse.





Alors que le nouveau rapport de Date limite ne peint certainement pas un début glorieux pour l’ardoise DC 2023, ceux qui se souviennent de la première sortie du super-héros de Zachary Levi se souviendront comment le film a réussi à défier ses faibles projections pour s’ouvrir à hauteur de 53 millions de dollars. Il y aura un grand espoir que Shazam ! Fureur des Dieux peut suivre le même chemin et offrir un week-end d’ouverture beaucoup plus réussi que prévu, ou cela pourrait causer des problèmes aux autres films de DC à venir plus tard dans l’année.

FILM VIDÉO DU JOUR

Les annonces de l’année dernière concernant le redémarrage de la DCU ont laissé de nombreuses personnes se demander s’il y avait un intérêt à ce que les films sortent cette année, autre que la réinitialisation de l’univers. Le flash. Bien que Shazam ne soit peut-être pas au même niveau que Wonder Woman, Batman, etc., si le film ne parvient pas à s’améliorer par rapport à son box-office attendu, cela pourrait faire de 2023 une autre année décevante pour Warner Bros. Discovery en ce qui concerne leur plus grande franchise. .





Les derniers films du DCEU peuvent-ils éviter d’être des restes tragiques?

Warner Bros.

Lorsque l’annonce a été faite l’année dernière que James Gunn et Peter Safran redémarreraient la franchise DC sous la bannière DC Studios, où exactement cela laissait les films DC de 2023 n’était pas clair. Alors que Shazam ! Fureur des Dieux devait sans aucun doute être l’un des films les moins rentables de l’année, le manque d’enthousiasme dans le box-office prévu du film est potentiellement une mauvaise nouvelle pour les sorties ultérieures.

Ayant dit cela, Le flash a fait beaucoup de bruit ces dernières semaines. Avec des reportages sur des projections de tests exceptionnelles, des bandes-annonces annonçant le retour de Michael Keaton en tant que Batman et la promesse d’une histoire multiverselle qui préparera le terrain pour l’arrivée de Gunn et Safran en DCU, Le flash est tout prêt à être le joyau de la couronne DC cet été.

Dans le contrat, peu de choses ont été révélées sur Blue Beetle et la semaine dernière, des rapports ont commencé à faire surface. Aquaman 2 est aux prises avec des audiences de test. En tant que dernier chapitre de l’ancienne franchise DC, ce n’était peut-être pas la fin envisagée et bien que Le flash et Aquaman et le royaume perdu fera au moins assez bien au box-office, il semble qu’une grande partie de l’air ait été retirée des voiles des franchises alors que les fans s’assoient maintenant et attendent l’arrivée du nouveau DCU de Gunn et Safran.