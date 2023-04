Freddie Highmore a été poussé dans un placard à balai sombre pour éviter d’être vu par l’animateur du talk-show

Toutes les expériences de talk-show ne sont pas égales. Cette semaine, Le bon docteur étoile Freddie Highmore est apparu en tant qu’invité sur Jimmy Kimmel en direct ! pour une nouvelle interview avec l’animateur Jimmy Kimmel. La conversation a été assez agréable, car Kimmel a même révélé qu’avant son apparition, Highmore avait envoyé un aimable e-mail pour noter qu’il l’attendait avec impatience. Kimmel a même plaisanté sur le fait que c’était anormal pour lui de voir ses invités.





« Personne n’a jamais vraiment hâte de me voir, alors j’ai apprécié cela », a déclaré Kimmel.

Highmore a ensuite expliqué comment il aime la façon dont il est dans les coulisses de Kimmel aussi. C’est une atmosphère différente de celle d’un autre talk-show dans lequel il était apparu, comme Highmore le dit à Kimmel et à ses téléspectateurs. Ne voulant pas créer de problèmes, Highmore évite de dire quel animateur de talk-show implique son histoire, notant seulement que c’est celui qui n’aime vraiment pas du tout voir des invités interviewés avant le spectacle. Pour apaiser cet hôte anonyme, Highmore se souvient comment les membres du personnel l’avaient littéralement poussé dans un placard à balais en un rien de temps, évitant apparemment une interaction désagréable qui aurait pu s’ensuivre autrement.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« D’autres personnes, certains hôtes ne veulent même pas interagir avec vous », a déclaré Highmore, notant qu’il essayait de ne pas trop en révéler. « Je vais essayer d’éviter de dire le nom. Cet hôte n’aime pas voir des invités à l’avance, et donc je venais dans les coulisses avec quelques producteurs, et ils ont levé les yeux et ils ont vu l’hôte au bout du couloir, et ils étaient vraiment, vraiment effrayé. »

Le Motel Bates La star a poursuivi : « Ils m’ont attrapé et m’ont jeté dans la porte d’à côté qui se trouvait juste à côté du couloir. Et c’était un placard à balais. Un placard à balais sombre. Et j’étais là pendant environ une minute, et ils étaient comme ce genre de d’agents des services secrets sur leur téléphone, comme, ‘Est-ce que nous sommes clairs ? Est-ce que nous sommes clairs ? Sont-ils partis ? Pouvons-nous le faire sortir ?’ [They were] terrifié. Et puis je suis parti comme si de rien n’était. »

« Donc, c’est une façon beaucoup plus agréable de passer ma soirée », a déclaré Highmore à Kimmel. « Merci d’être un être humain décent. »





Freddie Highmore ne nommera pas de noms, mais a offert un indice

Naturellement, les gens vont se demander de qui Highmore parle ici, mais il s’est assuré de ne pas nommer l’animateur de talk-show en question. Il a cependant donné un petit indice lorsque Kimmel a commencé à faire pression sur l’acteur. Kimmel a plaisanté en disant que c’était Kathy Lee Gifford, et tandis que Highmore ferme cela, il révèle que la supposition n’était apparemment pas trop éloignée.

« Fermer! » Plus noté.

Highmore dit qu’il ne sait pas avec certitude si l’animateur du talk-show sait même comment il a été jeté dans un placard pour éviter que la personne ne le voie, sachant simplement que ce n’était « pas un bon moment » pour lui personnellement. En ce qui concerne qui il s’agissait, Kimmel a ensuite dit de laisser les gens le découvrir, en supposant que beaucoup passeront par les crédits IMDb de Highmore en essayant de préciser davantage qui est cette personne.

On va s’abstenir ici de spéculer en suggérant des noms précis, mais on peut noter que plusieurs animateurs de talk-show ont été accusés de comportement cruel en coulisses ces dernières années, et Highmore a notamment été invité dans leurs émissions. Ajoutez à cela l’indice de Kathy Lee Gifford ci-dessus et il n’est probablement pas trop difficile de faire une supposition éclairée.