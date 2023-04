Fantastic Four: Les rumeurs du casting d’Adam Driver’s Reed Richards se réchauffent

Des rumeurs de Adam Chauffeur jouer potentiellement le nouveau Reed Richards dans les MCU Les quatre Fantastiques le redémarrage ne semble tout simplement pas disparaître, et les derniers à émerger suggèrent qu’il a maintenant à peu près le rôle. Mot que le 65 La star peut être choisie alors que Mister Fantastic remonte à plusieurs mois, avec des rumeurs selon lesquelles il était recherché pour la première partie sur le Web l’année dernière. Plus tôt cette année, il a été rapporté que Driver était le « favori » pour le rôle, une nouvelle qui n’a été ni confirmée ni démystifiée par Driver ou Marvel Studios. Le scooper de nouvelles Daniel Richtman rapporte maintenant (par TheDirect) que Driver est en « pourparlers finaux » pour le rôle de Reed Richards, coïncidant avec les rumeurs rapportées précédemment.

Cela dit, rien n’a été officiellement confirmé et le casting doit encore être traité comme une rumeur pour le moment. Cependant, la potentialité suscite l’enthousiasme de nombreux fans, certains allant jusqu’à créer des illustrations de fans imaginant Driver dans le rôle. Si le casting avait lieu, cela marquerait l’entrée de Driver dans l’univers cinématographique Marvel, ce que de nombreux fans de Marvel souhaitaient voir se produire avec le Guerres des étoiles star de la franchise depuis des années.

La rumeur selon laquelle il pourrait être en « discussions finales » pour le rôle semble prometteuse, mais il convient de noter que d’autres acteurs ont fait l’objet de rumeurs pour le rôle. Toi La star Penn Badgley est un autre acteur dont le nom est apparu ces derniers mois, et pour sa part, il a déclaré qu’il ne pouvait pas « confirmer ni nier » ces rumeurs lorsqu’on l’a interrogé à ce sujet sur le Heureux Triste Confus podcast. Comme l’acteur était intentionnellement vague, il semble possible qu’il ait en fait eu des discussions avec Kevin Feige sur la possibilité de jouer le rôle, même s’il n’est finalement pas le seul casting.

« Je ne peux pas révéler cela », a-t-il déclaré à propos des rumeurs de casting de Reed Richards. « Ni confirmer ni infirmer. Non, je ne sais pas quoi dire à ce sujet. »





Qui jouera dans les Nouveaux Quatre Fantastiques ?

Studios Marvel

Aucune annonce de casting n’a été faite par Marvel Studios, donc on ne sait toujours pas qui jouera les super-héros Fantastic Four. Parmi les noms répandus pour Reed Richards se trouve également John Krasinski, car il a joué le rôle dans Doctor Strange dans le multivers de la folie, mais notamment en variante Mister Fantastic. Il a depuis déclaré qu’il n’avait pas eu d’autres conversations avec Marvel Studios au sujet de la reprise de ce rôle et a estimé que son temps dans le rôle était unique.

« Il n’y a pas du tout de discussions », a déclaré Krasinski à TheWrap en décembre. J’ai été honoré de le faire. J’ai pris l’avion directement de Budapest quand nous avons terminé et je suis allé directement au Docteur étrange ensemble. Je suis un grand fan de tous ces personnages et de ce monde, alors jouer dans ce bac à sable pendant une journée a été un vrai plaisir.

Les quatre Fantastiques sortira en salles le 14 février 2025.