Bjgtjme : la chaîne YouTube qui propose des films totalement gratuits

Diffusion

Vous recherchez des plateformes de streaming où vous n’avez pas à payer et qui ont un contenu 100% légal ? Vous êtes venus au bon endroit. Nous vous racontons comment Bjgtjme a fonctionné.

© YouTubeLa chaîne compte plus de 260 000 abonnés.

Avec tant de plateformes Diffusion disponible comme Netflix, hbo max, Amazon Prime Vidéo Soit Star+ et Disney+, il est difficile de pouvoir accéder à tous car ils impliquent un effort économique important. Souvent, les utilisateurs ont tendance à prioriser certains de ces services en fonction du confort de leur interface et aussi de la profondeur de leurs catalogues. Ensuite, ils choisissent de regarder des films et des séries de manière traditionnelle, via la télévision ou ils recherchent d’autres moyens sur Internet.

Si ce que vous recherchez est une plateforme de streaming légale pour laquelle vous n’avez rien à payer, vous êtes au bon endroit. Youtube a accès à un canal appelé bjtjme auquel vous pouvez accéder entièrement gratuitement, avec des titres variés, dont la plupart sont en espagnol. Actuellement, la chaîne compte au total 262 000 abonnés attentifs aux titres qui s’additionnent.

Selon la description officielle de bjtjmele canal « offre une bibliothèque de 400 titres de films dans tous les genres ». Bien qu’il existe actuellement 123 vidéos, cela tient au fait que le catalogue est constamment renouvelé en fonction des droits de diffusion qu’elles obtiennent. Sur le site ils expliquent que « Tous les films que nous publions sont légalement autorisés. Nous avons acquis les droits (au moins pour des territoires spécifiques) auprès des titulaires de droits par contrat écrit. ».

Bien qu’il s’agisse d’un service gratuit, bjtjme offre la possibilité de payer un abonnement pour faire grandir la chaîne. Actuellement, vous pouvez voir des films comme Thèse sur un homicideProtagonisée par Ricardo Darin, et ils ont également des listes de lecture réparties par genre. Le film qui a le plus de vues sur toute la plateforme est Le journal de Charlottequi a déjà dépassé les 6 millions de vues.

+ Pluto TV, l’autre grande plateforme gratuite

Si nous parlons de bjtjmeil est impossible de ne pas citer l’une des plateformes de Diffusion le plus important gratuit aujourd’hui. Il s’agit de pluton tvun service fondé en 2013 qui a été racheté en 2019 par Paramount mondial et offre un accès à différentes chaînes qui diffusent des contenus variés 24h/24, allant de l’anime aux films classiques ou aux séries télévisées emblématiques.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂