Barb & Star Go to Vista Del Mar Trailer emmène Kristen Wiig et Annie Mumolo en vacances de rêve

Lionsgate a publié la bande-annonce de Barb et Star vont à Vista Del Mar. De plus, il a été révélé que la prochaine comédie sautera les salles et se dirigera directement vers la VOD le 12 février. Kristen Wiig et Annie Mumolo ont déjà travaillé sur la comédie à succès de 2011 Demoiselles d’honneur ensemble, qu’ils ont écrit. Le duo a également écrit Barb et Star vont à Vista Del Mar, et il devait ouvrir dans les salles l’été dernier, mais n’a pas pu le faire en raison de la crise de santé publique.

La remorque pour Barb et Star vont à Vista Del Mar invite les téléspectateurs à faire un voyage et à sortir de votre coquille avec Barb and Star. Barb et Star, amis de longue date, se lancent dans l’aventure de leur vie lorsqu’ils décident de quitter leur petite ville du Midwest pour la première fois … Romance, amitié et complot diabolique d’un méchant, la comédie semble tout avoir. En plus de Kristen Wiig et Annie Mumolo, Barb et Star vont à Vista Del Mar stars Jamie Dornan, Damon Wayans Jr., Fortune Feimster, Wendi McLeandon-Covey, Rose Abdoo, Vanessa Bayer, Phyllis Smith et Kwame Patterson.

En plus d’inviter les spectateurs à partir à l’aventure avec les personnages du titre, le Barb et Star vont à Vista Del Mar La bande-annonce s’amuse avec le format traditionnel. «J’aime la façon dont ce sont de petits films sur un autre film avant un autre», dit Wiig dans les images. « Mais je ne voudrais rien révéler de notre film, en particulier de nos visages! » À partir de là, la comédie semble avoir la même ambiance que les demoiselles d’honneur, avec un coup supplémentaire de bizarrerie pour faire bonne mesure. Et évidemment, la bande-annonce ne donne pas tout le film, comme Barb et Star le voulaient.

Le président du Lionsgate Motion Picture Group, Nathan Kahane, a précédemment annoncé son enthousiasme pour Barb et Star vont à Vista Del Mar. « C’est un tel honneur que Kristen et Annie nous ont confié leur suivi de Demoiselles d’honneur, il a dit. « Leurs projets offrent une rare combinaison de grands rires, de grand cœur et d’autonomisation féminine que tout le monde adorera – hommes et femmes, jeunes et vieux. » Demoiselles d’honneur a été un énorme succès au box-office et a reçu les éloges des critiques et des téléspectateurs lors de sa sortie.

Barb et Star vont à Vista Del Mar est réalisé par Josh Greenbaum à partir d’un scénario d’Annie Mumolo et Kristen Wiig Will Ferrell, Adam McKay, Wiig, Annie Mumolo, Jessica Elbaum et Margot Hand sont les producteurs de la comédie. La photographie principale a commencé en juillet 2019 avec pour objectif une date de sortie été 2020. La production devait initialement avoir lieu à Atlanta, en Géorgie, mais a été déplacée à Cancun, au Mexique et à Puerto Vallarta, au Mexique en réponse au projet de loi 481 de Georgia House. Vous pouvez consulter la bande-annonce de Barb et Star vont à Vista Del Mar ci-dessus, grâce à la chaîne YouTube Lionsgate Movies.

