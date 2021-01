La co-star de Zendaya, John David Washington, riposte au contrecoup de la différence d’âge

« Je n’étais pas inquiet parce que c’est une femme. »

John David Washington a abordé la critique de la différence d’âge de 12 ans entre lui et son Malcolm et Marie co-star, Zendaya.

John et Zendaya jouent les personnages principaux et le film est centré sur la relation entre Malcom, un cinéaste, et sa petite amie Marie, alors que leur romance connaît des défis après la première du film de Malcolm. Malcolm et Marie est écrit et réalisé par Euphorie le créateur Sam Levinson, dans lequel Zendaya joue également, et devrait sortir sur Netflix le 5 février.

On parle déjà des Oscars pour les deux acteurs, mais il y a aussi eu des discussions sur la différence d’âge entre les deux (John a 36 ans et Zendaya a 24 ans). Certains ont dit qu’ils souhaitaient qu’une actrice plus âgée soit choisie pour Marie, ou un jeune acteur pour Malcolm. Cela fait également partie d’une conversation plus large sur la façon dont les actrices plus jeunes sont souvent choisies pour jouer les intérêts amoureux d’acteurs plus âgés à Hollywood. Par exemple, Margot Robbie dans le loup de Wall Street (Margot avait 23 ans et Leonardo DiCaprio 39 ans) et même Scarlett Johansson en Avengers: l’ère d’Ultron (Scarlett avait 30 ans et Mark Ruffalo 47 ans).

La co-vedette de Malcolm et Marie de Zendaya, John David Washington, riposte à 12 ans de différence d’âge. Image: Jim Spellman / WireImage, Netflix

Dans une interview avec Variety, John a répondu aux critiques de l’écart d’âge entre lui et Zendaya. «Cela ne m’inquiétait pas parce qu’elle est une femme», a-t-il expliqué. « Les gens vont voir dans ce film à quel point elle est une femme. » Et bien que John soit peut-être le fils de la légende hollywoodienne Denzel Washington, il a admis que Zendaya, qui est devenue célèbre sur Disney Channel à l’adolescence, est beaucoup plus expérimentée que lui.

Il a poursuivi: « Elle a beaucoup plus d’expérience que moi dans l’industrie. Je ne suis dans ce domaine que depuis sept ans. Elle y est depuis plus longtemps, alors j’apprends d’elle. Je suis la recrue. J’étais penché. sur elle pour beaucoup. Certaines des histoires qu’elle a partagées sur ce qu’elle a dû vivre avec Twitter et tout. J’ai apprécié sa sagesse et son discernement dans ce domaine. J’admire cela.

« Ce que je suis vraiment excité pour les gens de voir quand le film sortira – ils vont voir à quel point elle est mature dans ce rôle. Nous parlons de polyvalence, et Sam et Zendaya ont apporté les deux. »

