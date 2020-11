Miles Teller a été époustouflé après avoir regardé Top Gun 2, parle de jouer au fils de Goose

Trente-quatre ans après Top Gun à l’origine volé dans les théâtres, Tom Cruise est prêt à revenir à son rôle emblématique de pilote de chasse Pete « Maverick » Mitchell dans Top Gun: Maverick, cette fois avec une nouvelle génération d’aviateurs sous sa tutelle. Malheureusement, la sortie de la suite a été retardée en raison du verrouillage global. Miles Teller, qui joue le rôle du fils du personnage préféré des fans Nick « Goose » Bradshaw de l’original Top Gun dans la suite, a révélé au Men’s Journal l’importance du rôle pour lui et le public.

Top Gun: Maverick a lieu des décennies après les événements de Top Gun. Le personnage de Maverick est toujours l’un des meilleurs pilotes de la marine, qui préfère continuer à voler sur de nouvelles missions au lieu de prendre un travail de bureau pépère. Comme c’est le cas avec d’autres films de Tom Cruise, Top Gun: Maverick présente de véritables cascades d’avion effectuées dans les airs plutôt que de la supercherie CGI. Miles Teller estime que la dépendance du film sur les effets pratiques l’aidera à résister à l’épreuve du temps en tant que véritable classique de son genre.

Bien sûr, les acteurs ont dû suivre un entraînement intense avant d’être autorisés à s’approcher des avions. Teller a décrit le besoin de réussir le cours de formation à la survie de l’aviation navale à San Diego afin de se préparer à son rôle. Là, l’acteur a dû apprendre tous les protocoles au cas où il aurait à s’éjecter au-dessus de l’océan. Et d’après les sons de celui-ci, le processus d’apprentissage était loin d’être agréable.

« Ils vous traînent sur l’eau, ils vous retournent sur votre sac, ils veulent vous voir capable de sortir de votre harnais et bien plus encore. Tout cela mène au grand test qu’ils vous ont soumis, qui s’appelle » The Dunker , « où ils vous mettent dans un hélicoptère modifié, vous attachent à une chaise, puis plongent ce réservoir sous l’eau. Ils vous bandent les yeux. Vous donnent une chance de reprendre votre dernier souffle, puis ils vous font descendre sous la surface. Une fois que vous êtes sous, ils commencent à retourner le réservoir et vous devez prouver que vous pouvez passer par les bonnes opérations pour sortir, le plus calmement possible. Votre partenaire est là avec vous, et ensemble vous devez ouvrir la trappe. une sorte de chambre de torture dans une certaine mesure. «