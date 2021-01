Mount And Blade 2: Bannerlord Huge 1.5.6 Update ajoute des rébellions, de nouveaux villages et des avantages

Monture et lame 2: La nouvelle mise à jour de Bannerlord, 1.5.6, ajoute un tas de nouvelles fonctionnalités dans le développement continu du jeu par TaleWorld. La fonctionnalité hors concours est probablement les rébellions, mais il y a plus.

Il y a de nouveaux villages disséminés sur la carte – pour remplir une partie de la carte – et de nouveaux avantages ajoutés aux arbres d’intendance, de roguerie et de médecine. La liste des corrections de bogues et des modifications est également longue.

1.5.6 est là! 📨 De nombreux nouveaux ajouts passionnants et une multitude de correctifs sont fournis avec ce nouveau patch. Consultez nos points forts ci-dessous et pour en savoir plus, les notes de mise à jour complètes sont ici: https://t.co/PzsceBP7BC pic.twitter.com/iYY83qWjfp – Monture et lame (@Mount_and_Blade) 12 janvier 2021

Tout d’abord, les rébellions. Cela ajoute une autre couche de défi, surtout si vous recherchez une domination totale du monde. La loyauté et la sécurité auront un impact énorme sur vos colonies à l’avenir.

Si vous ne partagez pas de culture avec vos nouveaux villageois, n’empilez pas les garnisons pour assurer la loi et l’ordre, ou si vous n’avez pas un niveau décent de compétences de gouverneur, la colonie peut se rebeller.

D’autres choses qui peuvent avoir un impact sur le bonheur d’une colonie incluent la famine, les villages pillés à proximité et les politiques générales du royaume.

Lorsque la population de la colonie atteindra un point de basculement et qu’elle aura le sentiment de pouvoir affronter la garnison actuellement stationnée à l’intérieur, une rébellion se déclenchera. Si vous ne pouvez pas prendre le contrôle, un nouveau clan se formera, avec un membre de la famille en chef.

Cela vient avec les modifications apportées à l’équilibre de fin de partie. TaleWorlds s’est efforcé de s’assurer que les royaumes restent plus longtemps sur la carte et font plus de retours même s’ils perdent plusieurs villages ou châteaux.

En termes d’autres contenus supplémentaires, il y a 14 nouveaux villages et 26 nouveaux terrains de bataille. Cela ajoutera un peu de diversité à la fois à l’overworld et aux batailles.

La liste des changements importants dans les notes de mise à jour complètes montre clairement pourquoi les fans de TaleWorlds reviennent, et pourquoi ceux-ci Monture et lame les jeux ont un public si constant au fil des ans.

Par exemple, les changements vont des énormes corrections de crash à la réalisation d’ajustements sur certaines scènes pour supprimer les arbres coupant les scènes.

Parmi les autres points forts, citons la mise en œuvre du mode photo en mode solo et l’amélioration de la précision à distance sur un cheval.

Les avantages ont également vu une refonte de la roguerie, avec 9 nouveaux avantages liés au combat, 1 nouvel avantage lié au combat pour l’option Intendance et de nouveaux avantages de combat pour la médecine. Cela devrait vous donner plus d’options pour la technologie au combat.

Le système de recrutement des prisonniers a également été retravaillé – y compris 9 nouveaux avantages – et un nouveau système de «conformité» basé sur le niveau de la troupe. Les troupes de niveau supérieur seront plus difficiles à recruter. Le recrutement de bandits entraînera désormais une pénalité culturelle.