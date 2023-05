Un homme appelle son ami marié pour avoir essayé de tricher

Vous avez déjà entendu l’histoire d’un gars qui triche et vous vous demandez : « Où sont ses amis ? PERSONNE ne pourrait-il essayer de lui faire comprendre ? C’est exactement ce qu’un homme sur TikTok a fait, et les gens l’applaudissent pour son intervention.

Aussi souvent que nous entendons parler d’hommes trompant leurs partenaires et épouses, il semble que la plupart d’entre nous soient plus enclins à détourner le regard et à nous dire que ce n’est pas notre affaire. Après tout, s’impliquer dans le drame conjugal des gens est souvent une énorme erreur, n’est-ce pas ?

Mais ce n’est pas du tout la tactique que TikToker @deshawn_sings a décidé de prendre avec son meilleur ami lorsqu’il l’a repéré en train d’essayer de sortir avec sa nouvelle femme.

Les gens applaudissent un gars sur TikTok pour la façon dont il a géré les tentatives de son meilleur ami marié de tromper sa femme.

DeShawn dit que son ami ne lui parle pas parce qu’il n’accepterait pas sa tentative de tricherie.

Tout a commencé un soir où DeShawn et son ami étaient en ville dans une boîte de nuit lorsqu’il l’a aperçu en train d’essayer de parler à d’autres femmes. « Mon pote s’est fâché contre moi », a déclaré DeShawn dans sa vidéo, « et maintenant il ne me parle plus parce que nous étions dans le club, et il a essayé de parler à ces femmes, mais il s’est marié. »

Photo : @deshawn_sings / TikTok

DeShawn a décidé d’intervenir et de redresser son ami. « Je lui ai dit, mon frère, tu dois arrêter ça, mec », a-t-il dit. Comme vous pouvez l’imaginer, son ami n’était pas particulièrement réceptif aux critiques constructives de DeShawn. « Pourquoi tu détestes, mon frère ? » son ami lui a demandé, auquel DeShawn l’a frappé avec … eh bien, les faits simples de la question.

« Je ne déteste pas », a-t-il dit à son ami, avant de lui rappeler qu’il avait choisi de se marier. « Je ne te dis pas de marcher dans l’allée », a-t-il dit, « je ne te dis pas, ‘présente-moi cette femme’ et tu vas te mettre cette bague au doigt. » Ouais, on dirait que la colère de son homeboy est un peu mal dirigée.

DeShawn a également appelé son ami pour avoir triché devant lui après avoir dépensé des tonnes d’argent pour être à son mariage.

Ce que DeShawn a dit à côté de son ami sera immédiatement applicable à tous ceux qui ont déjà disposé les seaux d’argent qu’il faut pour être au mariage de quelqu’un – du temps libre au voyage que vous devez réserver aux vêtements que vous devez acheter au célibataire ou des enterrements de vie de jeune fille que vous devez organiser – seulement pour voir le mariage s’effondrer peu de temps après parce qu’une partie a été infidèle.

« M’a fait participer à ce mariage, dépenser tout cet argent pour venir à votre mariage et vous voir entrer dans ce club et tricher et tout gâcher ! » il a dit. « C’est mon argent que j’ai dépensé pour votre mariage ! J’ai dépensé mon argent pour votre mariage, et j’en ai dépensé beaucoup aussi », a-t-il poursuivi. « Nous sommes tous à Vegas et dans tous ces casinos, et je dépense tout mon argent ! »

Photo : @deshawn_sings / TikTok

Si vous venez de bondir de votre chaise sous les applaudissements, vous n’êtes certainement pas seul. Mais DeShawn a mis un point encore plus fin là-dessus – comme beaucoup de meilleurs amis, il est devenu proche de la femme de son ami maintenant aussi, et il n’était pas sur le point de la trahir. « Tu ne vas pas me présenter à cette dame, je l’appelle tout le temps SIS », a-t-il dit, « je ne vais pas mentir à cette femme! »

DeShawn a ensuite terminé sa vidéo avec précisément le genre de discours franc que peu d’hommes entendent de la part de leurs amis. « Garçon, tu ferais mieux d’aller te chercher un verre ! Je paierai pour ça ! Prends un verre et assieds-toi quelque part, mon frère ! Parce que non, j’ai dépensé trop d’argent pour ton mariage. »

Les internautes ont applaudi DeShawn pour avoir appelé son ami pour avoir triché et ont appelé d’autres hommes à adopter des positions similaires avec leurs amis.

D’une certaine manière, c’est un peu triste que la vidéo de DeShawn ait résonné si profondément auprès de tant de gens. Cela ne devrait pas être controversé de dire à vos amis de ne pas tromper leur femme, n’est-ce pas ? Mais plusieurs études ont montré que les hommes trichent beaucoup plus souvent que les femmes, donc DeShawn semble définitivement être en minorité lorsqu’il s’agit d’hommes prêts à se vérifier les uns les autres sur leurs yeux errants.

Et les gens en ligne l’aimaient absolument pour ça. « Il n’y a pas assez d’hommes qui vérifient leurs amis », a écrit une femme. « OUI ! Tenez-le responsable. » Une femme a plaisanté : « Ce message est approuvé par les épouses du monde entier… mieux vaut leur rappeler ! »

D’autres estimaient que tous les hommes avaient besoin d’un ami comme DeShawn et souhaitaient que davantage de petits amis et de maris en trouvent un. Même plusieurs hommes ont accepté. « C’est vrai, nous devons nous tenir responsables », a commenté un gars. « Cela en dit long sur l’homme que Dieu a fait de vous », a écrit un autre homme. « Bravo mon bon frère. »

Puissions-nous tous avoir un DeShawn dans nos vies, jusqu’à ce que nous puissions apprendre à être notre propre DeShawn – ou au moins apprendre à « nous apporter un verre et aller nous asseoir quelque part! »

John Sundholm est un écrivain de nouvelles et de divertissement qui couvre la culture pop, les médias sociaux et les sujets d’intérêt humain.