Bande-annonce finale et première fois de Star Wars: The Bad Batch sur Disney +

le Journée des investisseurs Disney En 2020, il a laissé de nombreuses annonces importantes pour Lucasfilm, et parmi elles l’arrivée de Star Wars: Le mauvais lot. Cette nouvelle production sera commandée par Dave Filoni, qui était également à l’origine d’autres œuvres de la franchise telles que Le mandalorien, la guerre des clones et les rebelles. Découvrez leur dernière bande-annonce et à quelle heure elle s’ouvre!

De quoi s’agit-il? Cela dit son synopsis: « La série se concentre sur Clone Force 99, un groupe de clones expérimentaux d’élite, chacun avec sa propre capacité spéciale qui les sépare des rangs normaux de la Clone Army (la société également connue sous le nom de Bad Batch, qui a été introduite à la fin de la saison de La guerre des clones) « .

Le directeur Brad Rau bavardé avec La nation et avancé: «Il y a beaucoup de scènes d’action, mais il y a aussi beaucoup de cœur et beaucoup d’arcs d’histoire, tout comme dans The Clone Wars. Nous voulons maintenir ce niveau élevé, mais dans cette nouvelle galaxie où la guerre s’est terminée et a laissé un scénario totalement différent « .

À la fin du mois de mars, une nouvelle bande-annonce complète a été lancée, dans laquelle nous avons examiné de plus près les cinq personnages principaux de cette histoire: Hunter, Echo, Tech, Wrecjer et Crosshai, tous sous la voix de l’acteur Dee Bradley Baker. Maintenant, en avant-première du lancement officiel, a publié une nouvelle bande-annonce finale:







+ Quand Star Wars: The Bad Batch sort-il?

A l’occasion de la célébration de la Jour de la guerre des étoiles, reconnu dans le monde entier comme Que le 4 soit avec toi, la nouvelle série appelée The Bad Batch sortira sur les écrans des utilisateurs de Disney + le 4 mai.

+ À quelle heure est-il présenté en première?

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras et Nicaragua: 02:00

Mexique, Colombie, Pérou et Équateur: 03:00

Chili, Venezuela et Bolivie, Porto Rico et République dominicaine: 04:00

Argentine, Uruguay, Paraguay et Brésil: 05h00

Espagne: 09h00