Les fans de Sex Education louent la conversation « puissante » d’Aimee et Jean sur les agressions sexuelles

PROTÉGER AIMEE À TOUT COT.

Trigger Warning: Cet article contient des détails sur les agressions sexuelles.

Encore Éducation sexuelle continue de nous en apprendre plus sur les agressions sexuelles et le consentement que nous n’en avons appris à l’école.

La saison 3 de la série très appréciée de Netflix a été abandonnée la semaine dernière et les intrigues sincères se poursuivent pour les élèves de l’école secondaire Moordale.

Un scénario dans lequel nous sommes tous particulièrement investis est celui d’Aimee Gibbs (Aimee Lou Woods). La saison 2 a vu la vie d’Aimee bouleversée après avoir été agressée sexuellement alors qu’elle prenait le bus. L’horrible incident a rapidement commencé à affecter la santé mentale d’Aimee et les filles de Moordale se sont toutes rassemblées autour d’elle, aidant Aimee à reprendre le bus pour la première fois depuis l’agression. Aimee a en fait remporté son premier BAFTA pour sa performance incroyablement émouvante.

LIRE LA SUITE: Les fans de Sex Education sont furieux de savoir avec qui Otis se retrouve dans la saison 3

AVERTISSEMENT : SPOILERS DE LA SAISON 3 DE L’ÉDUCATION SEXUELLE CI-DESSOUS

Les fans de Sex Education font l’éloge de la conversation « puissante » d’Aimee et Jean sur les agressions sexuelles. Image : Netflix

La saison 3 se poursuit avec Aimee qui lutte toujours pour faire face au traumatisme de son agression sexuelle. Aimee ne prend plus le bus pour aller à l’école et conduit maintenant. Mais n’ayant pas surmonté ses peurs, elle a décidé de demander l’aide professionnelle de Jean (Gillian Anderson) qui explique que l’incident n’était pas de sa faute.

Dans la scène puissante, Jean dit à Aimée : « Ce que cet homme t’a fait dans le bus n’a rien à voir avec ton sourire ou ta personnalité et ne concerne que lui. Et ce n’est absolument pas de ta faute. »

Aimee demande également à Jean comment elle peut devenir plus forte comme elle ou Maeve. Elle répond : « Oh, je parie que tu es plus fort que tu ne le penses. » Aimee dit alors: « Je veux juste redevenir l’ancien moi. » Et Jean répond : « Eh bien, tu ne seras peut-être jamais l’ancienne toi Aimée. Mais ce n’est pas grave. »

Internet a fait l’éloge Éducation sexuelle pour la façon dont il a géré le traumatisme qui peut découler d’une agression sexuelle et de ne pas en cacher les conséquences sous le tapis.

Une partie très triste et réaliste de la nouvelle saison de Sex Education où Aimee ne se sent plus à l’aise dans les transports en commun et décide de conduire à cause d’une agression sexuelle. – Darrell Owens (@IDoTheThinking) 20 septembre 2021

Dans une interview avec E! News, Aimee a révélé à quel point le tournage des scènes d’agression sexuelle était émouvant. Elle a déclaré: « Il y a des choses qui nous arrivent dans nos vies qui restent avec nous pour toujours et elles nous changent, et c’est vraiment émouvant de jouer quelqu’un qui traverse de tels changements tectoniques en elle-même. »

Elle a ajouté: « L’autre semaine, j’ai eu une interview, et c’était à propos de la thérapie; ils ont dit: » Comment c’était de faire les scènes avec Gillian? « », se souvient-elle. « Et j’ai commencé à en parler et tout d’un coup j’étais en larmes. Ce n’était pas comme si j’étais vraiment triste, mais c’est presque comme une mémoire musculaire. »

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂