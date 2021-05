Bill et Melinda Gates divorcent après 27 ans

Bill et Melinda Gates ont annoncé lundi après-midi qu’ils mettaient fin à leur mariage après 27 ans.

La paire a fait l’annonce simultanément avec des messages identiques partagés sur leurs comptes Twitter. Melinda Gates a également partagé la nouvelle sur Instagram.

« Après beaucoup de réflexion et beaucoup de travail sur notre relation, nous avons pris la décision de mettre fin à notre mariage », lit-on dans le communiqué. «Au cours des 27 dernières années, nous avons élevé trois enfants incroyables et bâti une fondation qui œuvre partout dans le monde pour permettre à tous de mener une vie saine et productive.

« Nous continuons de partager notre conviction en cette mission et nous poursuivrons notre travail ensemble à la fondation, mais nous ne pensons plus pouvoir grandir ensemble en tant que couple dans cette prochaine phase de notre vie », a poursuivi le communiqué. « Nous demandons de l’espace et de l’intimité pour notre famille alors que nous commençons à naviguer dans cette nouvelle vie. »

Bill et Melinda French Gates se sont rencontrés en 1987, plus d’une décennie après que Bill Gates ait fondé Microsoft pour la première fois, alors qu’elle travaillait en tant que chef de produit dans l’entreprise. En 2013, il a déclaré à AUJOURD’HUI que leur premier rendez-vous était après un événement auquel il avait parlé.

«J’ai eu une réunion de groupe d’utilisateurs d’ordinateurs à laquelle je parlais, donc notre premier rendez-vous était assez tard dans la nuit», a-t-il déclaré. «Il était assez tard pour que je ne sache pas ce qui était ouvert à ce moment-là. Nous nous sommes donc assis chez moi et avons parlé.

Le couple s’est marié en 1994 au Four Seasons Resort Lanai à Hawaï.

Bill et Melinda Gates participent à un événement à New York en 1998. Collection Ron Galella via Getty Images

En 1996, ils ont accueilli leur premier enfant, Jennifer Katharine. La même année, Bill et Melinda Gates ont créé la Fondation William H. Gates, qui se concentre sur l’avancement de la santé mondiale grâce aux dons de bienfaisance de Microsoft.

Ils ont eu leur deuxième enfant et premier fils, Rory John, en 1999. En 2002, leur troisième enfant, Phoebe Adele, est né.

Melinda et Bill Gates s’expriment lors de la prestation 2018 de la Fondation Robin Hood à New York. Kevin Mazur / Getty Images pour Robin Hood

En 2000, la William H. Gates Foundation a fusionné avec une autre organisation, la Gates Learning Foundation, pour former la Bill & Melinda Gates Foundation. Depuis 2000, la fondation a dépensé 53,8 milliards de dollars et ouvert des bureaux internationaux partout dans le monde pour étendre son rayonnement. Dans leur déclaration, le couple a déclaré que la fondation continuerait malgré leur séparation.

En 2020, la fondation a engagé 1,75 milliard de dollars pour répondre à la pandémie de coronavirus, notamment pour aider au développement et à la distribution de tests, de traitements et de vaccins.

