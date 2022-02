A Plague Tale: Requiem obtient une édition collector exclusive pour toutes les nouvelles plateformes

récemment introduit Concentrez-vous sur le divertissement fièrement l’exclusivité L’édition collector aussi Un conte de peste : Requiem devant. C’est depuis 22 février Disponible en précommande uniquement sur le Focus Entertainment Store pour toutes les nouvelles plateformes.

C’est ce que l’édition collector a à offrir

En plus du jeu « A Plague Tale : Requiem », qui sera envoyé sous forme de clé Steam pour PC et dans un boîtier avec des couvertures alternatives pour PlayStation 5 et Xbox Series X, l’édition Collector a beaucoup plus à offrir :

Un peint de 21 centimètres de haut Figure d’Amicia et Hugo

Hugo broche plume (6cm de long)

(6cm de long) Une vinyle avec deux chansons de la bande originale du jeu

avec deux chansons de la bande originale du jeu Trois illustrations en lithographie au format A4

© Focus Divertissement

Il y en a d’autres objets en jeu sous la forme de Packs de protection. Cela inclut un autre Arbalète-peau, bonus matériel d’artisanat et produits de beauté pour amitie.

Focus Entertainment vous permet de faire tout cela au prix de 189,99 € mais aussi bien payer. Comme souvent, la Collector’s Edition est au top amoureux du jeu sur mesure, qui sont prêts à mettre quelque chose de plus sur la table. En fin de compte, chacun doit décider par lui-même si cela en valait la peine.

Problèmes avec les précommandes maintenant résolus

Les premières précommandes de l’édition Collector se sont probablement bien passées problèmes faciles avec lui-même. Apparemment, les précommandes d’un frais de port supplémentaires facturé pour les trois illustrations de « A Plague Tale : Requiem » ce qui ne pas a été noté sur le site.

Juste un jour après avoir activé la précommande de l’édition Collector, Focus Entertainment a pu localiser le problème. Par tweet excusé l’éditeur pour le bogue, remercié lui-même pour la réponse rapide et promet le rembourser les surcoûts dans moins de jours.

Le problème est résolu 🥳 Merci de votre aide! Notre équipe commence maintenant à rembourser les frais de livraison supplémentaires : vous devriez le recevoir dans les 7 prochains jours. Veuillez nous contacter si vous rencontrez toujours ce problème pour toutes les commandes enregistrées aujourd’hui après 18h30 CET / 9h30 PST. https://t.co/4Nq8LdUVdW pic.twitter.com/mZHohKWl99 – Focus Entertainment (@Focus_entmt) 23 février 2022

jusqu’à ce que Libération extrait de A Plague Tale: Requiem am le 31 décembre Heureusement, cette année, vous pouvez désormais précommander l’édition Collector sans bug. Le temps de revisiter le premier volet de la série, A Plague Tale: Innocencepour chercher et assister Amicia dans sa périlleuse recherche de son frère.