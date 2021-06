Bande-annonce brutale de ‘Redfall’ : le nouveau des créateurs de ‘Dishonored’ promet un impossible cocktail de vampires, de super-pouvoirs et d’action sur le pas de la porte

L’un des titres les plus répandus, qui devrait faire une apparition dans le Vitrine des jeux Xbox et Bethesda organisé dans le cadre de l’E3 2021, était jusqu’ici connu sous le nom de « Project Omen » – désormais baptisé ‘Redfall’; le nouveau d’Arkane Studios, la société responsable de titres aussi hautement recommandés que « Dishonored » – et sa suite – ou « Prey ».

La folie des vampires

Enfin, le jeu en question a été fait pour mendier, apparaissant tardivement dans l’événement comme un « Encore une chose » qui a cédé la place à une bande annonce vraiment spectaculaire débordant de vampires, des personnages les plus colorés, des super pouvoirs, des armes impossibles et des salades de tir.

Au-delà une direction artistique irréprochable et un délicieux look passé de toursSi nous nous concentrons sur ce qui a été vu dans les cinq minutes électrisantes que dure la bande-annonce, nous pouvons peu déduire de la mécanique d’un jeu vidéo qui pourrait hériter d’une partie du code génétique de propositions telles que ‘Left 4 Dead’; même s’il est encore trop tôt pour tirer des conclusions.

Pour s’immerger dans cet univers post-apocalyptique regorgeant de sangsues, il faudra attendre l’été prochain 2022, quand ‘Redfall’ viendra exclusivement à PC et Xbox Series X/S; disponible dès le premier jour sur le service Xbox Game Pass.