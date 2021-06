A Quiet Place Part II reconquiert le trône du box-office avec un gain de 11,6 millions de dollars le week-end

Après avoir passé le week-end dernier hors de la position de numéro un, Un endroit calme 2 est à nouveau en tête du box-office. La suite d’horreur de John Krasinski a battu de justesse celle de Jon M. Chu Dans les hauteurs avec 11,6 millions de dollars pour la première place. En plus, Un endroit calme II est le premier film à franchir le seuil des 100 millions de dollars au box-office national depuis le début de la pandémie au début de l’année dernière. Au moment d’écrire ces lignes, la suite a gagné plus de 108 millions de dollars au niveau national, ce qui porte son total mondial à 161,3 millions de dollars en seulement trois semaines dans les salles.

Les analystes avaient prédit précédemment que la collaboration de Jon M. Chu avec Lin-Manuel Miranda, Dans les hauteurs, allait facilement figurer en tête des charts au box-office de ce week-end, certains prédisant qu’il ferait ses débuts avec 20 millions de dollars. Même avec une solide campagne de marketing et des critiques impressionnantes, la comédie musicale a stagné avec 11,4 millions de dollars. Cela étant dit, les analystes sont toujours convaincus que le film deviendra un succès au box-office dans les semaines à venir. En règle générale, les comédies musicales peuvent être difficiles à vendre au jeune public, ce qui peut indiquer que le public plus âgé est encore fatigué de retourner au cinéma en ce moment.

Peter Rabbit 2 : La fugue a fait ses débuts au troisième rang du box-office ce week-end avec 10,4 millions de dollars. Le film familial très attendu s’en sort mieux à l’étranger avec un premier film de 57,9 €, portant son total mondial à 68,3 millions de dollars. La suite a reçu des critiques mitigées de la part des téléspectateurs et des critiques. La conjuration : le diable m’a fait le faire est passé du numéro un au numéro quatre ce week-end après avoir gagné 10 millions de dollars. Le dernier en La conjuration La franchise a également reçu des critiques mitigées de la part des critiques, bien que les performances de Patrick Wilson et Vera Farmiga aient été saluées. À l’échelle mondiale, la suite d’horreur a rapporté près de 112 millions de dollars depuis son ouverture en salles le week-end dernier.

L’action en direct de Disney Cruelle Le film a pris la cinquième place dans les salles de cinéma ce week-end après avoir gagné 6,7 millions de dollars. Le film met en vedette Emma Stone, Emma Thompson, Joel Fry, Paul Walter Hauser, Emily Beecham, Kirby Howell-Baptiste et Mark Strong, et il est également disponible en streaming sur Disney + via leur option Premier Access. Esprit indompté est arrivé au sixième rang ce week-end avec 2,5 millions de dollars. Le film d’animation familial a un peu plus de 14,5 millions de dollars depuis son ouverture en salles le week-end dernier. La comédie d’horreur de Deon Taylor, The House Next Door: Meet the Blacks 2, a fait ses débuts au septième rang avec 1 million de dollars.

La comédie de Michael Lembeck Reine des abeilles a fait ses débuts au numéro huit ce week-end avec 328 000 €. Le film met en vedette Ellen Burstyn, James Caan, Ann-Margret, Christopher Lloyd, Jane Curtin, Loretta Devine, Elizabeth Mitchell et Matthew Barnes. Ailleurs, Spirale a pris la neuvième place, tandis que Raya et le dernier dragon a pris le dixième, avec 328 000 € et 305 000 €, respectivement. Vous pouvez consulter le reste des données du box-office de ce week-end sur The Numbers.

Box-office

1. Un endroit calme II – 11,6 millions de dollars

2. Dans les hauteurs – 11,4 millions de dollars

3. Peter Rabbit 2 : La fugue – 10,4 millions de dollars

4. La conjuration : le diable m’a fait le faire – 10 millions de dollars

5. Cruelle – 6,7 millions de dollars

6. Esprit indompté – 2,5 millions de dollars

7. La maison d’à côté : à la rencontre des noirs 2 – 1 million de dollars

8. Reine des abeilles – 328K€

9. Spirale – 305K€

dix. Raya et le dernier dragon – 185K€

Sujets : A Quiet Place 2, Billetterie