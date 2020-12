Vous pouvez assister ce soir au lancement d’un satellite espion américain sur une fusée lourde Delta IV. Voici comment.

CAP CANAVERAL, Floride – Un nouveau satellite espion américain sera lancé dans l’espace jeudi 10 décembre à bord de la plus puissante fusée construite par l’United Launch Alliance (ULA): l’énorme Delta IV Heavy.

Le propulseur devrait décoller pendant la nuit à 18 h 15 HNE (23 h 15 GMT) depuis le pad 37 ici à la station de l’armée de l’air de Cap Canaveral pour mettre en orbite le satellite classé NROL-44 pour le National Reconnaissance Office (NRO). Vous pouvez regarder toute l’action enflammée en direct en ligne, grâce à ULA. La couverture du lancement commencera environ 20 minutes avant le décollage, et vous pouvez regarder le lancement en direct ici et sur la page d’accueil de 45secondes.fr ou directement via le webcast ULA.

La tentative de lancement d’aujourd’hui aura une fenêtre de quatre heures pour voler qui s’ouvre de 17 h 50 à 22 h 30 HNE (22 h 50 à 3 h 30 GMT), avec ULA ciblant le décollage pour 18 h 15. Il transportera un satellite sophistiqué qui rejoindra la flotte de la NRO déjà en orbite, conçue pour capturer des images très détaillées et d’autres types de données, puis transmettra ces informations aux agences de renseignement et aux branches militaires.

En relation: Rencontrez la famille de fusées Delta de la United Launch Alliance

La mission a été en proie à de multiples retards de lancement, car le vol devait initialement décoller en août. Trois de ces tentatives ont été annulées en raison de problèmes techniques avec l’infrastructure de la plate-forme et la fusée elle-même. Depuis le dernier nettoyage le 30 septembre, les équipes se sont efforcées de s’assurer que les éléments problématiques précédents, comme le système de bras oscillant du Launch Complex 37, fonctionnent correctement et sont capables de supporter un lancement.

Des problèmes avec l’infrastructure de la rampe de lancement ont même déclenché un rare abandon de la rampe le 29 août, au cours duquel la fusée s’est enflammée puis s’est arrêtée trois secondes seulement avant le décollage. Les trois moteurs principaux du Delta IV Heavy sont programmés pour s’allumer dans une séquence échelonnée, avec l’éclairage du moteur tribord en premier.

ULA a identifié la cause de l’interruption dans l’équipement du système au sol qui contrôle les moteurs principaux de la fusée. Trois régulateurs de débit, qui font partie des systèmes au sol de la rampe de lancement, contrôlent le système de gaz hélium qui fait tourner les turbines sur les moteurs principaux. Le moteur tribord a tiré comme prévu, mais le régulateur du moteur central ne s’est pas ouvert, ce qui a entraîné un abandon.

Le président et chef de la direction de l’ULA, Tory Bruno, a déclaré que la cause profonde du problème du régulateur était un diaphragme déchiré et que la société remplacerait chaque régulateur par prudence. Des problèmes avec le bras oscillant du coussin ont provoqué des retards ultérieurs.

Le lancement prévu de jeudi marquera le 12ème vol d’une fusée Delta IV Heavy depuis son lancement en 2004 et est l’une des cinq fusées Delta IV restantes. ULA prévoit de retirer le lanceur avant de déployer son véhicule de nouvelle génération, le Centaure vulcain . (ULA a précédemment retiré le Fusée Delta II en 2018 et sa Delta IV moyen en 2019.)

Peu de temps avant le début du compte à rebours du lancement, le linceul de 100 mètres de haut enveloppant la fusée – appelé Mobile Service Tower, ou MST – roulera, exposant l’engin colossal. Composé de trois boosters à noyau commun de premier étage alimentés à l’hydrogène (qui sont attachés ensemble) et d’un deuxième étage cryogénique, le Delta IV Heavy mesure 233 pieds (71 mètres) de haut et mesure environ 53 pieds (16 m) de large.

La Delta IV Heavy est actuellement la fusée la plus puissante de la flotte d’ULA. Alimenté par 1,76 million de litres (465 000 gallons) d’hydrogène liquide super refroidi et d’oxygène liquide, le méga lanceur génère plus de 2 millions de livres de poussée.

En relation: Delta IV Heavy: un lanceur puissant

Concurrence intense

Sur les 11 précédentes missions Delta IV Heavy, sept ont transporté des charges utiles NRO. Certaines des autres missions notables du véhicule ont lancé la NASA Gélule d’Orion sur un vol d’essai sans équipage vers l’orbite terrestre en 2014 et l’agence spatiale américaine Sonde solaire Parker en 2018 en mission pour étudier le soleil.

Les cinq autres lancements Delta IV Heavy soutiendront les missions NRO. Trois partiront du Cap, dont celui-ci, et deux autres partiront de Base aérienne de Vandenberg en Californie.

Les énormes charges utiles NRO sont conçues pour être installées au-dessus de leurs fusées (par opposition à l’horizontale), et en raison de leur encombrement, en lancer une est un peu comme lancer un bus scolaire. Pour cette raison, les responsables militaires affirment que le Delta IV Heavy est le seul lanceur sur le marché aujourd’hui capable de répondre à leurs besoins.

Mais le Delta IV Heavy n’est pas le seul véhicule lourd du marché.

SpaceX possède également un appareil de levage lourd – le Falcon Heavy – mais il utilise une technique horizontale pour intégrer ses fusées et ses charges utiles. De plus, le carénage de charge utile du Delta IV Heavy (ou cône de nez) est plus grand que celui du Falcon Heavy, ce qui permet au Delta de mieux accueillir les énormes satellites NRO.

Cependant, le Fusée lourde Falcon a un avantage sur le Delta: son coût global. Le Falcon Heavy peut soulever des marchandises plus lourdes dans l’espace pour beaucoup moins que le Delta IV Heavy, comme en témoigne un contrat de lancement convoité d’une valeur de 130 millions de dollars – environ la moitié du prix d’un Delta – qui a été attribué à SpaceX en 2018 pour lancer une future charge utile militaire.

En août, le ministère de la Défense a annoncé que ULA et SpaceX partageront les tâches de lancement pour les lancements militaires jusqu’en 2027. ULA a obtenu 60% des contrats, SpaceX recevant les 40% restants.

ULA s’appuiera sur sa prochaine fusée Vulcan Centaur pour lancer ces missions, tandis que SpaceX partagera les tâches entre Falcon 9 et Falcon Heavy. Devant être mis en ligne l’année prochaine, le Vulcan Centaur aura la même capacité d’intégration verticale que le Delta; cependant, pour le rendre plus compétitif et pour mieux accueillir les charges utiles militaires, SpaceX prévoit d’offrir à l’avenir des capacités d’intégration verticale, ainsi qu’un carénage prolongé pour sa fusée Falcon Heavy.

Prêt à voler

La tour de service mobile couvrant le Delta IV Heavy de United Launch Alliance s’éloigne avant le lancement du NROL-44 depuis la station aérienne de Cape Canaveral, en Floride, le 10 décembre 2020. (Crédit d’image: United Launch Alliance)

Le Delta IV Heavy a officiellement reçu le aller de l’avant pour le lancement après que les équipes de l’ULA, le National Reconnaissance Office et l’US Space Force ont achevé mercredi un examen de la préparation au lancement. Au cours de l’examen, les équipes ont évalué l’état de santé du véhicule, sa charge utile et le matériel de la plate-forme, ainsi que les conditions météorologiques prévues, qui devraient être 90% favorable au décollage .

La principale préoccupation pour le lancement est la possibilité de cumulus au-dessus du site de lancement. Il y a deux possibilités de sauvegarde si besoin est, mais les conditions météorologiques se détériorent chaque jour.

« La direction a tenu aujourd’hui la revue de l’état de préparation au lancement lourd du Delta IV et a donné un » go « unanime pour le compte à rebours de jeudi avant le décollage, » ULA a tweeté mercredi Matin.

Suivez Amy Thompson sur Twitter @astrogingersnap. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom ou Facebook.