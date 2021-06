Life is Strange: True Colors dans la bande-annonce du gameplay – Voici comment fonctionne la capacité d’empathie d’Alex

La vie est étrange : les vraies couleurs était avec un nouvelle bande-annonce de gameplay lors de la conférence de presse Square Enix organisée dans le cadre du E3 2021 était organisé. Nous y faisons l’expérience des capacités du protagoniste Alex Chen en action pour la première fois et voyons comment exactement elle perçoit, reproduit et peut changer les émotions de ses semblables dans le jeu.

Life is Strange : True Colors dans la bande-annonce du gameplay

Quelles sont les compétences d’Alex ? Le protagoniste de « True Colors » possède le Capacité d’empathie et peut percevoir les émotions des autres sous la forme d’auras colorées. Avec ce cadeau influencé ils aussi Interactions et relations dans le jeu. Mais elle ressent des émotions comme Tristesse, anxiété et Colère l’autre, les absorbe ou même les manipule.

Alex lui-même a vu sa capacité comme une malédiction toute sa vie et l’a donc toujours supprimée. Après la mort de son frère dans un accident présumé, elle utilise sa force pour comprendre ce qui se cache réellement derrière l’accident. Avec ce super pouvoir, les joueurs de « Life is Strange: True Colors » sont censés percer les secrets de Haven Springs afin d’aller au fond du passé d’Alex et en même temps d’influencer leur avenir.

Les compétences d’Alex en action

Que révèle le gameplay ? Dans le tout nouveau Bande annonce Pour la première fois, vous pouvez voir comment nous nous déplaçons dans Haven Springs avec Alex et comment nous pouvons interagir avec différents personnages grâce à nos compétences. aussi une première Situation de prise de décision nous voyons Alex non seulement dans le sien Forcer à postuler apporter, mais aussi vous discernement doit prouver. Vous pouvez trouver toutes les nouvelles informations de la bande-annonce ici :

La capacité d’empathie est disponible Depuis le début à éliminer

à éliminer Peut être utilisé pour Sentiments et pensées de différents personnages apercevoir

apercevoir Influencé propre Des relations et celui des autres

propre et celui des autres La perception des auras s’ouvre de nouvelles opportunités de dialogue

Les émotions peuvent entrer dans le Environnement projeté et ainsi découvrir de nouveaux détails

Quand est-ce que Life is Strange : True Colors sortira-t-il ? La troisième partie de LiS apparaîtra sur 10 septembre 2021 pour PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 et Google Stadia. Non seulement la nouvelle branche apparaîtra comme un jeu complet pour la première fois et ne sera pas publiée dans des épisodes individuels à des dates différentes, mais également avec une sortie vocale allemande. le Liste des comédiens de doublage allemands peut être trouvé ici: