‘Baby Yoda’ révélé comme l’indicateur zéro-g des astronautes lors de la mission SpaceX Crew-1

Quelques heures après leur lancement sur la Station spatiale internationale, dimanche 15 novembre, les astronautes de l’équipage 1 ont montré leur cinquième membre d’équipage – une petite poupée en peluche de « The Child ».

« Et comme vous pouvez le voir en direct, ils nous ont maintenant révélé l’indicateur zéro-g et ça ressemble à un petit bébé Yoda! » a déclaré l’ingénieur de SpaceX Jessica Anderson, décrivant la poupée alors qu’elle commentait la mission en direct sur la NASA TV.

Le jouet, inspiré du personnage de la série Disney Plus Star Wars « The Mandalorian », fait partie d’une longue tradition d’astronautes faisant voler de petites poupées pour signaler leur entrée en orbite. Les jouets, qui sont généralement attachés à un mur ou à une autre ancre, commencent à flotter autour de la cabine lorsque la phase de lancement du vol se termine, indiquant que l’équipage est à zéro-g.

Une petite peluche de The Child de la série télévisée Star Wars The Mandalorian on Disney Plus flotte dans l’espace lors de la mission Crew-1 Crew Dragon de SpaceX.

L’indicateur zéro g des astronautes de l’équipage 1, «The Child» («Baby Yoda») de la série Disney Plus Star Wars «The Mandalorian» flotte dans le siège du pilote Victor Glover sur le SpaceX Crew Dragon. (Crédit d’image: NASA TV)

La coutume a commencé sur les vols spatiaux russes, remontant au premier lancement d’un humain dans l’espace en 1961. Le cosmonaute de l’ère soviétique Youri Gagarine portait une petite poupée avec lui lors de sa mission Vostok 1 pour la regarder flotter. Depuis lors, les indicateurs de zéro g varient des poupées faites maison aux jouets commerciaux du commerce.

SpaceX a adopté la pratique avec son premier vol d’essai du vaisseau spatial Crew Dragon, lançant une poupée en peluche de la planète Terre lors de sa mission Demo-1 2019 vers la station spatiale. le Terre des copains célestes a ensuite été rejoint par un apatosaure pailleté, « Tremor », qui a été choisi par les fils des coéquipiers de Demo-2 Bob Behnken et Doug Hurley.

Les jouets «Little Earth» et les dinosaures sont rentrés chez eux avec les astronautes Demo-2 plus tôt cette année.

Une petite peluche de « The Child » ou « Baby Yoda » de la série Disney Plus Star Wars « The Mandalorian » est vue flottant à bord du SpaceX Crew Dragon « Resilience » comme indicateur zéro-g pour les quatre astronautes de Crew-1 le dimanche 15 novembre 2020. (Crédit d’image: NASA TV)

On ne savait pas encore pourquoi les astronautes de l’équipage 1 – le commandant Michael Hopkins, le pilote Victor Glover et les spécialistes de mission Shannon Walker et Soichi Noguchi – ont choisi « The Child » comme indicateur de zéro g, bien que cela puisse avoir quelque chose à voir avec leur sauvegarde , L’astronaute de la NASA Kjell Lindgren.

Un soi-disant «grand fan de Star Wars», Lindgren a convaincu ses coéquipiers lors d’une mission antérieure de station spatiale de se déguiser en Jedi pour une affiche promotionnelle de la NASA et il a choisi un Jouet R2-D2 pour servir d’indicateur de zéro-g pour son lancement en 2015 sur un vaisseau spatial russe Soyouz.

Hopkins, Glover, Walker et Noguchi commençaient tout juste un rendez-vous de 27 heures avec la station spatiale lorsqu’ils ont exposé The Child à bord du «Résilience», le nom qu’ils ont donné leur vaisseau spatial Crew Dragon. « Baby Yoda dit que vous pouvez revenir à bord », a déclaré Glover, donnant aux contrôleurs de vol la permission d’allumer les caméras à bord de la capsule.

On s’attend à ce que les astronautes accostent à la station le lundi 16 novembre vers 23 heures HNE (4 heures GMT le 17 novembre). Après leur arrivée, ils rejoindront d’autres astronautes et cosmonautes pour former les équipages des Expeditions 64 et 65 au cours de leur séjour prévu de six mois.

En attendant, The Child continuera à flotter.

« Au fur et à mesure que nous aurons plus de vues à l’intérieur de la cabine, nous devrons garder un œil sur lui et voir si nous pourrions le repérer », a déclaré Leah Cheshier, commentatrice de la mission de la NASA.

Vous pouvez regarder le vol Crew-1 de SpaceX pour la NASA en direct ici, avec l’aimable autorisation de NASA TV. La capsule Resilience de Crew-1 Dragon devrait accoster à la Station spatiale internationale lundi soir à 23 h HNE (4 h 00 GMT).

