Call of Duty: Black Ops Cold War – Comment décrypter une disquette

Le dernier Call of Duty est ici; les joueurs du monde entier peuvent plonger dans la guerre froide! De nombreux fans se demandent comment obtenir la meilleure fin possible du jeu, car sans aucun doute, en y jouant pour la première fois, ils n’ont pas obtenu cette fin, car vous devez collecter toutes les preuves de la campagne pour l’obtenir.

Call of Duty Black Ops Cold War Comment déchiffrer une disquette

Pour déchiffrer la disquette dans Call of Duty: Black Ops Cold War, vous devez collecter deux éléments de preuve provenant de deux missions distinctes. La première mission est Nowhere Left to Run, et la deuxième mission est Brick in the Wall. Lorsqu’ils sont obtenus, retournez au tableau des preuves, puis résolvez le puzzle pour décrypter la disquette.

Nowhere Left to Run est la toute première mission de la campagne de la guerre froide et où se trouve la première preuve pour casser la disquette. Pour obtenir les preuves, vous ne devez pas jeter Qasim du toit; si vous le faites, vous perdrez les preuves jusqu’à ce que vous rejouiez la mission. Si vous ne jetez pas Qasim du toit, vous serez récompensé par un message codé.

Dans la mission Brick in the Wall, à peu près à la moitié de la mission, vous rencontrerez une femme avec un parapluie, et elle mentionnera un informateur qui a été rangé. Cela déverrouille une mission secondaire dans laquelle les joueurs doivent suivre le waypoint jusqu’au bâtiment avec une porte bleue avec les chiffres 732 Au dessus de. Choisissez la serrure et tirez sur les ennemis à l’intérieur. À l’intérieur de cette pièce, dans un coin, se trouve l’informateur, détachez-le de la chaise, puis prenez l’anche audio sur la table.

Une fois ces deux éléments de preuve obtenus, rendez-vous sur le panneau des preuves et décryptez la disquette. Pour ce faire, vous devez déchiffrer le numéro de diffusion et la ville qui y est associée. Tout d’abord, regardez le message codé; vous aurez une ligne de chiffres rouges et bleus. Le reste est charabia et sans rapport.

Pour obtenir la première moitié du mot de passe, examinez la première page de l’Observateur que vous recevez dans la mission Redlight, Greenlight. Sur la première page, vous remarquerez qu’il y a des lettres individuelles surlignées en rouge. Lorsque ces lettres sont réorganisées, elles épellent le nom de la ville. La fréquence à côté du nom de la ville est le premier mot de passe.

Pour obtenir la seconde moitié du mot de passe, vous devez déterminer le modèle de nombre des nombres rouges et bleus sur le message codé. Il y aura deux points d’interrogation sur la ligne, et vous devez déterminer quels nombres vont à leur place. C’est simple. Pour résoudre le rouge, allez de gauche à droite, et pour résoudre le bleu, allez de droite à gauche. Utilisez l’image ci-dessous comme exemple, mais le message codé de chacun sera différent.

Pour le rouge, le point d’interrogation est 28 car en allant de gauche à droite, vous ajoutez 8 à chaque fois, et vous obtenez le dernier nombre rouge, qui est 52.

Pour le bleu, le point d’interrogation est 22. À partir de 34, enlevez 2 pour obtenir 32, enlevez 4 pour obtenir 28. Donc, le prochain numéro que vous enlevez est 6, pour obtenir 22.

Une fois que vous avez déterminé les deux nombres manquants, ces nombres ensemble constituent le deuxième mot de passe. Accédez au numéro de la station diffusée et recherchez la fréquence 2,8,2,2 (Rouge 28, Bleu 22). À côté de cette fréquence, le nom de la ville est le mot de passe, qui est Houston, dans ce cas.

Cliquez sur la disquette et entrez le premier code, qui est le mot de passe de la séquence de numéros. Entrez ensuite le deuxième mot de passe, qui est le nom de la ville, dans ce cas, Houston. Et c’est que vous y êtes, et la disquette a été déchiffrée. Les mots de passe seront différents, mais le processus d’obtention des mots de passe sera toujours le même!