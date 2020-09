iPhone 12: la production de masse a commencé – sortie en octobre probable

Quand pouvez-vous enfin tenir l’iPhone 12 dans votre main? On a longtemps dit que le lancement sur le marché du successeur de l’iPhone 11 serait quelque peu retardé. Une sortie en septembre 2020 est donc très improbable. Mais maintenant, Apple entame enfin la phase finale de production.

En conséquence, la production de masse de l’iPhone 12 devrait démarrer ce mois-ci, rapporte 9to5Mac. En conséquence, de nombreuses unités du smartphone haut de gamme sortiront de la chaîne de montage en septembre 2020, soit environ un mois plus tard que d’habitude.Toutefois, Apple ne voudrait commencer qu’avec un modèle qui doit entrer en production en série à partir de la mi-septembre. À la fin du mois, la production à grande échelle des autres versions commencerait.

iPhone 12 initialement en 6,1 pouces

La nouvelle rumeur coïncide avec des rapports plus anciens: en conséquence, Apple souhaite dans un premier temps disposer d’un grand nombre de modèles en stock pour le lancement de l’iPhone 12. On dit qu’il s’agit de la version simple de 6,1 pouces dotée d’une double caméra à bord – et qui est le successeur direct du très populaire iPhone 11. Une version de base et une version professionnelle devraient vous offrir un écran de 6,1 pouces. La version Pro avec triple caméra pourrait donc entrer en production de masse comme deuxième modèle.

La production en série des deux autres variantes devrait démarrer fin septembre. Il s’agit vraisemblablement du modèle de base avec un écran de 5,4 pouces – et du produit phare, qui apparaîtra probablement sous le nom «iPhone 12 Pro Max». Avec une diagonale d’écran de 6,7 pouces, ce serait le plus gros iPhone du marché à ce jour. Au total, il y aura probablement quatre versions pour la première fois.

Apple AirTags pour la sortie

Un autre produit a déjà atteint la phase de production de masse: les Apple AirTags. C’est censé être une sorte de porte-clés qui prend en charge la fonction «Rechercher» que vous connaissez depuis votre iPhone. Avec cela, vous pouvez probablement équiper des objets qui se perdent facilement – et les retrouver en utilisant la fonction. La présentation des Apple AirTags était initialement prévue pour la WWDC 2020.

L’iPhone 12 aurait un design unique qui est un mélange de l’iPhone 4 et de l’iPad Pro. En conséquence, un cadre métallique et des coins comparativement plats sont à prévoir. Apple devrait tenir la keynote sur l’iPhone 12 en octobre – le modèle avec écran de 6,1 pouces devrait être disponible peu de temps après. Vous pouvez retrouver toutes les rumeurs sur le nouveau smartphone haut de gamme d’Apple dans notre aperçu sur le sujet.