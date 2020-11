Lamar Jackson réagit à la perte décevante des Patriots

Les Corbeaux étaient très favorisés pour ce match.

Lamar Jackson et les Ravens de Baltimore sont censés être une équipe destinée à une course profonde en séries éliminatoires, même si jusqu’à présent cette saison, ils ont eu des difficultés. Cela était certainement évident hier soir alors que les Ravens se sont inclinés face aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre en difficulté par un score de 23-17. Jackson a eu deux touchés et une interception, mais il ne semblait pas pouvoir faire grand-chose dans la dernière ligne droite, en particulier sous la pluie. La défaite amène maintenant l’équipe à 6-3 où ils sont à égalité avec les Browns de Cleveland pour la deuxième place dans l’AFC Nord. Après le match, Jackson a parlé des difficultés de l’équipe et du fait que la période a été frustrante pour l’équipe. «Nous sommes cochés. Vous savez, personne n’aime perdre », a déclaré Jackson. «Surtout quand nous avons beaucoup de talent dans notre équipe. Nous devons juste nous regrouper. Mardi, nous allons regarder un film sur le Tennessee et nous allons construire à partir de là. La semaine prochaine, les Ravens affronteront les Titans du Tennessee qui ont également une fiche de 6-3. Les Titans se trouvent être l’équipe qui a éliminé Jackson et les Ravens des séries éliminatoires l’année dernière, donc ce sera un jeu de déclaration pour l’équipe. Si Jackson peut retrouver sa forme de 2019, il ne fait aucun doute que les Ravens auront de bonnes chances de gagner. Maddie Meyer / Getty Images