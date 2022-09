Oeufs de Pâques et références de l’épisode 4 de She-Hulk sur Disney +

in

Disney+

Le nouvel épisode de She-Hulk avait beaucoup de « magie » avec la participation stellaire de Wong ainsi que quelques détails incontournables. Le plus important!

©DisneyWong dans She-Hulk

Le quatrième épisode de elle hulk pour Disney+ Cela commence avec le magicien Donny Blaze utilisant les secrets des arts mystiques pour ouvrir un portail et faire de son spectacle de magie un véritable succès. Alors il transporte une femme au Népal, où Wong regardait un épisode de Les Sopranos. On dit que Madysym aime l’alcool et il ne lui faut pas longtemps pour gâcher une mort majeure de la série de gangsters au Sorcier Suprême.

Ensuite, Wong décide de poursuivre Donnny Blaze qui était un étudiant en arts mystiques mais qui n’a pas duré longtemps pour son comportement. Maintenant, ce personnage utilise ses capacités de manière dangereuse et le Sorcier Suprême a demandé l’aide juridique de elle hulk pour l’arrêter. Pendant ce temps, Jennifer Walters télécharge un profil sur l’application matcher pour obtenir un rendez-vous. Est-ce que ça ira bien ?

la série de Disney+ montre comment Wong et elle hulk Ils poursuivent Donny Blaze et Madysyn témoigne au procès, bien sûr, avec quelques verres de trop, allant même jusqu’à boire dans la pièce où se déroulait le litige. Le juge décide qu’elle rendra son verdict à temps et autorise Donny Blaze à poursuivre ses émissions jusqu’à ce que la peine soit prononcée.

Un épisode « magique » de She-Hulk

Alors Jennifer est détendue en regardant son profil sur matcher ne réussit pas et décide d’en construire un autre mais cette fois converti en elle hulk. Surprendre! Des centaines de demandes arrivent pour des rendez-vous avec de nombreux hommes. Elle fait des rencontres sans intérêt jusqu’à ce qu’elle fasse une sortie très spéciale avec un médecin qui l’écoute et n’hésite pas à la ramener chez elle.

Pendant ce temps, Donny Blaze est au milieu d’un spectacle quand, en raison de son inexpérience dans les arts mystiques, il libère d’étranges créatures ailées qui attaquent le public. Il demande de l’aide à Wong via un portail. Le Sorcier Suprême interrompt la nomination de elle hulk et le Green Goliath aide le Maître des Arts Mystiques à ramener les créatures à leur lieu d’origine. elle hulk il retourne à son rendez-vous et le lendemain matin, lorsque l’homme voit Jennifer sous sa forme humaine, il montre peu d’intérêt pour l’avocat.

L’épisode se termine avec Jennifer recevant un procès contre elle de Titania, le méchant et influenceur qui prétend dans le document qu’elle a enregistré le nom de elle hulk bien avant que l’avocat du cousin de Bruce Banner ne commence à l’utiliser. La scène des crédits post? Une conversation humoristique entre Wong et Madysyn sur les boissons préférées du Sorcier Suprême, qui avoue son faible pour le Gin and Tonic.

Vous n’êtes pas encore abonné ? Disney+ pour accéder au contenu exclusif de merveille? s’abonner dans ce lien. Ne pensez plus !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂