La dixième chapitre de « Maison du Dragon » (« La Maison du Dragon ») a marqué le finale de la première saison de la série. Ainsi, l’épisode réalisé par Greg Yaitanes et écrit par Ryan J. Condal, nous a laissé certains événements choquants et surtout une mort à pleurer.

Ce fut la mort de Lucerys Velaryonle deuxième fils de Rhaenyra Targaryen et son premier mari, Laenor Velaryon. Il convient de préciser que la mort du personnage se produit également dans les textes de George RR Martin. Cependant, il existe quelques différences par rapport à ce qui était présenté dans la préquelle de « Game of Thrones » (« Game of Thrones »).

Alors découvrez comment il meurt Lucerys Velaryon dans les livres qui ont inspiré Série HBO Max « Maison du Dragon ».

COMMENT LUCERYS VELARYON EST-ELLE MORT DANS LA SÉRIE « LA MAISON DU DRAGON » ?

Dans le chapitre intitulé « La reine noire »nous avons été témoins de la persécution de Aemond Targaryens en tant que cavalier de vhargarle plus grand dragon de tous Westeroscontre Lucerys Oui Arrax.

Malheureusement, le fils de Rhaenyra ne pouvait pas contrôler son dragon et il a attaqué vhargar défendre. En représailles, et malgré le refus de Aémond, vhargar a décidé de tuer ses adversaires instantanément. De cette manière, Lucerys il a dit au revoir à la série.

COMMENT MEURT LUCERYS VELARYON DANS LES LIVRES ?

d’après le livre « Feu et sang »comme dans la fiction de HBO, Lucerys j’arrive à Fin de la tempête convaincre Seigneur Borros Baratheon rejoindre la cause de sa mère Rhaenyra Targaryen. Ainsi, il se retrouva dans ces terres avec son oncle Aémonddont il avait arraché l’œil lors d’une bagarre de son enfance.

Aémond essayé de le provoquer. Cependant, Lucerys il ignora leurs insultes, délivra le message et partit avec son dragon. Ensuite, Aémond a décidé de rouler vhargar et chasser Vélarion.

Oui ok déployer il était plus agile et plus jeune que son adversaire, le temps l’empêcha de s’échapper. De plus, il faut considérer que vhargar il avait survécu à de nombreuses batailles dans le passé.

Contrairement à la série, dans le livre, il n’est pas tout à fait clair comment cette mort a eu lieu. D’après l’histoire de Archmestre Gyldayns’il y avait eu une bataille, le combat entre les deux cavaliers et leurs dragons n’aurait pas pu durer longtemps.

Ce qui est certain, c’est que déployer il tomba dans les eaux de la baie et ses restes furent retrouvés trois jours plus tard. le corps de LucerysDe son côté, il n’a jamais été retrouvé.

LES CONSÉQUENCES DE LA MORT DE LUCERYS VELARYON

Cet événement a déclenché les affrontements guerriers entre le côté de la Verts et Noirs. D’après le témoignage « diffamatoire » de champignon dans le texte de George RR Martin, Aémond aurait localisé le corps de Lucerys et lui aurait arraché les deux yeux. Cependant, ce ne serait qu’un conte fictif, qui n’est pas soutenu par le Grand Maître Munkun.

Quand la nouvelle de la mort de Lucerys Velaryon j’arrive à Dragon de rochesa mère se serait effondrée et son frère Joffrey juré de se venger Aémond Oui Seigneur Borros. Finalement, Démon Targaryen envoyé des lettres de harenhal avec deux messages : « Œil pour œil, fils pour fils » Oui « Lucerys sera vengé ».

