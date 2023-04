The Sandman: Neil Gaiman confirme la mise à jour majeure de la saison 2

Netflix

Neil Gaiman a mis à jour le statut du deuxième opus de The Sandman pour les fans qui se demandent comment la série continue.

©NetflixThe Sandman: Neil Gaiman confirme une mise à jour majeure de la saison 2.

2022 a été une grande année pour le service de streaming Netflix, puisque de multiples contenus sont arrivés qui sont devenus de grands succès d’audience et ont été inscrits parmi les favoris des abonnés. L’un des titres en question était L’homme de sable, une émission arrivée début août et qui a été pendant un mois la plus regardée au monde. Cela lui a valu un renouvellement pour une deuxième saison, qui est en préparation.

Après sa diffusion et les chiffres d’audience remarquables, un moment d’incertitude est venu pour les téléspectateurs, puisque la plateforme n’a pas annoncé de renouvellement et on a même pensé qu’elle était annulée. Cependant, Neil Gaiman a confirmé sur son compte Twitter qu’il y aura plus d’épisodes. Après un temps sans nouvelles, il vient de révéler de nouveaux détails.

+Ce que l’on sait de la saison 2 de The Sandman

Sur son compte Tumblr, un fan a demandé gaiman « une petite news » sur le second volet de L’homme de sableà quoi l’auteur répond ouvertement : « Les scripts sont en cours d’écriture. Nous pitchons le premier épisode que nous allons tourner. Les décors sont en cours de conception ». Compte tenu de cela, on sait qu’on est encore loin du début du tournage et qu’il n’arriverait pas avant 2024, au moins.

En janvier de cette année, l’acteur maçon alexandre parc mentionné que depuis Netflix Ils ne l’ont pas appelée « deuxième saison », donc on ne sait pas ce que ce sera. « Il y a plus de Sandman qui arrive d’une manière vraiment cool, et cela peut prendre de nombreuses formes, donc nous commencerons le tournage en été et commencerons le prochain gros morceau d’histoires dès que possible. »complet.

Cette adaptation de la bande dessinée éponyme a attiré l’attention de ses fans et d’un nouveau public avec l’histoire de Dream, capturé et retenu contre son gré pendant un siècle, déclenchant des événements dans le monde du rêve et de l’éveil. En conséquence, il doit rétablir l’ordre et corriger les erreurs qu’il a commises au cours de sa longue existence, voyageant à travers différents mondes et lignes temporelles qui l’amènent à rencontrer de vieux amis et ennemis.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?