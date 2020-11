Avez-vous l’ordinateur sans licence Windows? Prenez Windows 10 pour 10 euros

Vous pouvez obtenir une licence Office ou Windows à des prix très bas

Nous savons déjà que la chose importante à propos d’un ordinateur, du moins si nous utilisons un ordinateur pour travailler tous les jours, est le logiciel, car il y a des travaux qui nécessitent de lourdes charges de processeur.

Pour que tout fonctionne correctement, vous devez choisir un bon système d’exploitation, et il n’existe pas de système d’exploitation plus développé que Windows.

Windows est généralement pré-installé sur la grande majorité des ordinateurs, mais son prix lors de l’achat du La licence Windows séparément peut être très élevée, un coût que de nombreuses personnes ne peuvent se permettre. De plus, chaque fois que les licences Windows sont obsolètes, vous devrez dépenser encore plus d’argent.

Mais je vais vous indiquer le chemin pour que votre poche reste calme et que vous puissiez économiser jusqu’à 100 euros en licence Windows. Parce que tu peux en avoir un Licence officielle Windows 10 pour seulement 10 euros.

Obtenez une licence Windows pour votre ordinateur

Goodoffer 24 vous propose différentes versions de Windows et d’Office en fonction de l’utilisation que vous allez en faire, mais le tout à un bon prix.

Une fois l’achat effectué, la licence sera associée à votre ordinateur et vous pouvez l’utiliser sur cet ordinateur quand vous le souhaitez.

Vous trouverez ci-dessous la liste des différents logiciels et packs que vous pouvez acheter dans la boutique en ligne Goodofer 24.De plus, vous pouvez maintenant l’obtenir à un prix inférieur car il existe actuellement un 30% de réduction avec le code « A430 ».

Clé CD Windows 10 Pro Professional (32/64 bits) pour 10,77 €

Clé CD Windows 10 Pro Professional (32/64 bits) (2 PC) pour 15,39 €

Microsoft Office 2019 Professional Plus CD-KEY (1PC) pour 30,09 €

Windows 10 Pro + Office 2019 Pro – Bundle pour 36,39 €

Windows 10 Entreprise 2019 LTSC pour 9,86 €

Windows 10 Famille (32/64 bits) pour 10,31 €

Microsoft Office 2016 Pro Professional Plus CD-KEY (1 PC) pour 32,19 €

Windows 10 Pro + Office 2016 Pro -Bundle pour 38,49 €

Windows 10 Famille + Office 2016 Pro – Bundle pour 39,69 €

Microsoft Office 2019 (Famille et Étudiant / 1 utilisateur) pour 27,29 €

Windows 10 Famille + Office 2019 Pro – Bundle pour 32,07 €

Obtenez une licence immédiatement et en toute sécurité

Si vous souhaitez acheter une licence dans Goodoffer 24, il vous suffira de choisir les produits que vous souhaitez, de les ajouter au panier et de ne pas oublier de saisir le code « A430 » pour bénéficier d’une réduction de 30% Dans tous les produits que vous achetez, vous pouvez ainsi obtenir la licence à un prix bien inférieur.

Enfin, vous saisirez les données à payer, ce que vous pouvez faire via PayPal, parmi les différents modes de paiement qui existent. Quelques minutes plus tard vous recevrez un email avec toutes les indications afin que vous puissiez installer la licence, vous aurez dans cet e-mail la clé et vous pourrez ainsi télécharger les produits.

D’autre part, au cas où vous auriez un problème, Goodoffer 24 a un service qui peut vous aider à tout momentVous pouvez les contacter via leur site Web et ils répondront à toutes les questions qui pourraient survenir.

Il n’y a aucune excuse pour que vous ne puissiez pas obtenir l’une de ces licences, vous avez toutes les garanties que ce sera un bon achat.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂