Assassin’s Creed Valhalla: une sauvegarde rapide, voici comment!

L’aventure viking Assassin’s Creed Valhalla a un important Fonction de sauvegarde rapide. Il y a quelques points à considérer ici que nous aimerions vous expliquer brièvement dans ce mini guide.

Stockage rapide pour un gain de temps à long terme

En gros, vous pouvez sauvegarder le jeu à presque n’importe quel moment du jeu. Comme d’habitude, cela est possible via le menu. Cliquez simplement sur sauver et vous pouvez enregistrer manuellement votre progression actuelle.

Mais à partir de maintenant, vous pouvez vous épargner ce détour via le menu, ce qui signifie plus de temps dans le jeu et moins de temps dans le menu de pause. Les joueurs sur PC le savent grâce aux tireurs à la première personne, par exemple, qui sont souvent accompagnés d’un bouton de sauvegarde rapide.

Au lieu d’aller dans le menu et de sélectionner un emplacement mémoire, un tel bouton de sauvegarde rapide est beaucoup plus rapide car il suffit d’appuyer une fois sur le clavier.

Utilisez Quick Save dans Assassin’s Creed Valhalla, voici comment!

Cette fonction de sauvegarde rapide est également disponible dans Valhalla, mais vous devez appuyer sur un peu plus d’un bouton sur les consoles. En fin de compte, c’est toujours un gain de temps.

La version PC offre le classique Option de sauvegarde rapide. Cliquez simplement sur le bouton F5. Un bouton polyvalent pour un stockage rapide sur le PC.

Vous devez le faire sur les consoles Roue d’action rapide utilisation. Vous l’utilisez, par exemple, lorsque vous souhaitez appeler votre cheval. Si vous appuyez sur le bouton du bas du Pavé de commande (D-Pad) il s’ouvre. Ensuite, vous devez aller au PS4 et PS5 seulement le Bouton carré à presser. Sur les consoles Xbox comme ça Xbox Série S / X Serait-ce celui-là Bouton X. Une fois enfoncé, vous devez confirmer à nouveau avec le sur PS4 et PS5 Bouton Xpendant que vous êtes sur les consoles Xbox avec le Un bouton approuvé.

C’est le moyen le plus rapide de sauvegarder rapidement le jeu dans Assassin’s Creed Valhalla. Vous pouvez trouver plus de guides comme la solution de l’arme la plus puissante du jeu (Thor’s Hammer: Mjölnir) ici:

* Remarque: tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂