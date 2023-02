Nouvelle bande-annonce pour ‘Tetris’, film Apple TV+ : date de sortie et synopsis

Le premier trailer de » vient d’être dévoiléTétris », le prochain film de AppleTV+ qui racontera l’histoire du jeu vidéo classique mettant en vedette Taron Egerton. L’intrigue se concentrera sur la façon dont le titre a réussi à se positionner comme l’un des plus connus au monde à l’époque de la guerre froide.

Le synopsis officiel du film se lit comme suit : « Tetris raconte l’incroyable histoire de la façon dont l’un des jeux vidéo les plus populaires au monde a atteint les joueurs passionnés du monde entier. Henk Rogers (Taron Egerton) découvre Tetris en 1988, puis risque tout pour voyager au Union soviétique, où il s’associe à l’inventeur Alexey Pajitnov (Nikita Efremov) pour apporter le jeu aux masses ».

» Tetris » est basé sur de vrais événements, étant un thriller se déroulant dans la guerre froide, juste au moment où les rivalités étaient les plus actives, » avec des méchants perfides, des héros improbables et une course acharnée vers l’arrivée « .

Cela pourrait aussi vous intéresser : Nouvelle bande-annonce de Ted Lasso, saison 3 : quand la série Apple TV+ débute







La réalisation d’une biographie de Alexeï Pajitnovle créateur de Tetris, a débuté en 2015, avec le producteur Brett Ratner au sein du projet. Cela a été suivi par la nouvelle qu’un film » Tetris » avait commencé, le producteur Larry Kasanoff le décrivant comme une trilogie.

La nouvelle d’un film Tetris n’est apparue qu’en 2020, lorsqu’il a été révélé qu’Egerton jouerait dans »Tetris » avec la direction de Jon S Baird. Les producteurs associés incluent Matthew Vaughn, Gillian Berrie, Claudia Vaughn, Len Blavatnik et Gregor Cameron, avec Egerton, le vrai Henk Rogers et Pajitnov en tant que producteurs exécutifs.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Ce sont les films d’OVNIS basés sur des événements réels sur Netflix, Prime Video et Apple TV

L’acteur Taron Egerton a déjà joué dans le film acclamé » Black Bird », basé sur le roman autobiographique de James Keene Hillel Levin » In with the Devil: a Fallen Hero, a Serial Killer, and a Dangerous Bargain for Redemption ».

»Tetris » sera diffusé en exclusivité sur la plateforme Apple TV+ le 31 mars.