Alex Turner et la chanson Arctic Monkeys qu’il déteste

Les Arctic Monkeys a eu une percée fulgurante sur la scène musicale quand ils ont sorti leur premier single, « Je parie que tu as l’air bien sur la piste de danse » au bout du 2005.

La pièce a été rapidement saluée et considérée comme « la voix d’une génération » et, contrairement à la grande majorité des chansons qui sont taguées dans la même catégorie, la chanson n’a pas déçu avec de grandes attentes.







Le premier single du groupe a été l’une des principales raisons pour lesquelles des millions de mélomanes se sont tournés vers le Arctic Monkeys, mais son chanteur, Alex Turner, Je n’étais pas un grand fan de la chanson.

Avant même son lancement, Tourneur ils avaient exprimé leurs critiques sur le matériel dans l’une des premières interviews du groupe. Parler à Le gardien en septembre de 2005, Les Arctic Monkeys s’est déclaré le meilleur groupe depuis les Beatles déjà la chanson, « Je parie que tu as l’air bien sur la piste de danse » comme la meilleure chose qui soit arrivée depuis le pain tranché.

Cependant, Alex Turner, qui semblait gêné et dépréciant toujours son talent, a déclaré à la publication que le single était «Un morceau de merde», «Les paroles sont absurdes. Je détesterais être connu pour cette chanson. «

Outrage pour Tourneur vers le single il n’a pas disparu au fil des ans, qui considère la chanson comme quelque chose de son adolescence avec lequel il préfère ne pas se confronter davantage, «Parfois, il est difficile de jouer certaines des vieilles femmes en direct. Je n’en ai plus envie… quand tu racontes la même blague 600 fois, tu ne l’entendras plus ».

Au-delà de la haine de Tourneur vers le single iconique, la vérité est que « Je parie que tu as l’air bien sur la piste de danse » est la quintessence du groupe à ses débuts, qui cédera plus tard la place à l’album, ‘Tout ce que les gens disent que je suis, c’est ce que je ne suis pas’, devenant l’album le plus vendu de l’histoire de Royaume-Uni.